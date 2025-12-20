¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÙÂè15ÏÃ¡Ö¾È¤é¤¹¡×¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Ç¤È¥Î¥¯¥¹¤Î°Ì´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë!?
¡¡º£°æÎµÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤ÎÂè15ÏÃ¡Ö¾È¤é¤¹¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÈ¿¥¤ÏÇü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²¿¤ò´ë¤à¡©¡¡Âè15ÏÃÍ½¹ð
¡¡ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ëÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯¡Ê¼«¾Î¡Ë¤ÎËüÄÅÇü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÌÀÚòÌ´¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡£Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿°Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¿¯Î¬¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çü¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡ª
¢£Âè15ÏÃ¡Ö¾È¤é¤¹¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡CODE¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥¼¥í¡ÊÀ¼¡¦ÀîÊ¿»ü±Ñ¡Ë¤Ëµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿Çü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¥Î¥¯¥¹¡Ê¸ÅÀîÍºµ±¡Ë¤¬¤«¤Ä¤ÆCODE¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Í¤à¡ÊËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Î¥¯¥¹¤Î°Ì´¤ò¸«È´¤¯¤ÈÇü¤ËÊó¹ð¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ç¤Ã¤¿Çü¤Ï²þ¤á¤Æ¥Î¥¯¥¹¤ÈÂÐÖµ¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥×¥»¥à¤Ç¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡Ä¡ª
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þÊüÁ÷¡£
