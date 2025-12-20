¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ËÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡¡âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤â°õ¾ÝÅª
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÏî´½í¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¢°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¤¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡2023Ç¯7·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÅÏî´¡£Æ±Ç¯10·î¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î29Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ò¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï¤½¤Î´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe¡§¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¹¥«¡¼¥È¤âÍú¤¤³¤Ê¤·¡¢âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Â¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏî´½í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@watanabenagisa_¡Ë
