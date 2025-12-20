Caramel’s Guitar Kitchen¡¢¥×¥í¥ÈÂè12ÃÆ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥§¥¤¥×
¹ñ»º¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼Caramel¡Çs Guitar Kitchen¡Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥º¡¦¥®¥¿¡¼¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¤¬12¥ö·îÏ¢Â³¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¿·ºî¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂè12ÃÆ¥â¥Ç¥ë¡ÖCGK_PT12_ Sweet Honey Blues¡Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆËè·î1ËÜ¿·ºî¥×¥í¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î°ìËÜ¸Â¤ê¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¶Ã¤¤ÎÄã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ²Á¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âè12ÃÆ¥â¥Ç¥ë¡ÖCGK_PT12_ Sweet Honey Blues¡Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿CGK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¥«¥é¡¼¤Î¸Ï¤ì¤¿¼Á´¶¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë½Â¤¤1ËÜ¤À¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï40mm¤ÈÇö·¿¤Ç¡¢¥È¡¼¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÇÓ½ü¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä·Ú¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥®¥¿¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¹ñ»º¥¢¥ë¥Ë¥³V¤Ç¡¢¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤È¥á¥¤¥×¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¿Ä¤Î¤¢¤ëÈ´¤±¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£¥Í¥Ã¥¯¤âR¤¬240mm¤ÎV¥·¥§¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1950Ç¯Âå¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¤³¤³¤Ë¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥óÊÒÅÄ¥³¥á¥ó¥È
1950Ç¯Âæ¤ÎÈ¾¤ÐÊÕ¤ê¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÅ¥½¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
CGK½é¤ÎP90¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£
¥á¥¤¥×¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë40Ð¤ÈÇö¤á¤Î¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢3¥È¡¼¥ó¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡£
¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤Î¥Ü¥Ä¥Ü¥Ä¤È¤·¤¿ÌÚ¤Î¼Á´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤Æ¶ËÇö¤Î¥Ë¥È¥í¥»¥ë¥í¡¼¥¹¥é¥Ã¥«¡¼»Å¾å¤²¡£¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤ËÎÉ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥Î¥À¥¤¥º¥É¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤¬¹¹¤Ë½Â¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥á¥¤¥×¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Í¥Ã¥¯¡£21¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢V¥·¥§¥¤¥×¡£»°³Ñ¥Í¥Ã¥¯¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬Ç¡²¿¤Ë¤â50Ç¯Âå¤Ý¤¯¡¢¶ËÇö¤Î¥é¥Ã¥«¡¼ÅÉÁõ¤¬¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎ¢ÄÌ¤·3¥¦¥§¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¹ñ»º¤ÎP90¥¿¥¤¥×¤ò2¸Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ß1¸Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡£¥È¡¼¥ó¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¡¼¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÇÓ½ü¤·¤Æ²óÏ©¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë»ö¤Ç¥í¥¹¤òÌµ¤¯¤·¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç²»¤ÎÈ´¤±¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
P90¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥Ï¥¤¤¬¥¥ó¥¥ó¤»¤º´Å¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£ÆÃ¤ËÏÄ¤Þ¤»¤ë¤ÈÇ´¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬´®¤é¤Ê¤¯ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ªÇö¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¿¶¤ê¤Ê¤À¤±·Ú¤¯¤Æ¼è¤ê²ó¤·¤âÎÉ¤¤¡£²¿¤È¤â½Â¤¯¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¤À¡ª
¸µ¡¹¥ì¥È¥í¤Ê¥Ó¥¶¡¼¥ë¥®¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥óÊÒÅÄ¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¤±¤ì¤ÉÃÆ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥¶¡¼¥ë¥®¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡É¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÍÑÀ¤ò¹Í¤¨¡É¥â¥À¥ó¡É¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¸½¾ì¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë³Î¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃÆ¤¤ä¤¹¤¤¥®¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤2026Ç¯¤âËè·î¥×¥í¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£24¥ö·îÏ¢Â³¥×¥í¥È¥®¥¿¡¼È¯Çä¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»É·ãÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥í¥µ¥ï³Ú´ï Ê¡²¬¥ß¡¼¥ÊÅ·¿ÀÅ¹¤Ç¤Ï12·î¤«¤éCaramel¡Çs Guitar Kitchen¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥óÊÒÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î¥®¥¿¡¼¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤âÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
photo by Takayuki Sasaki
CGK_PT12_ Sweet Honey Blues
»²¹Í²Á³Ê¡§230,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/ 253,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ²Á
ÈÎÇä²Á³Ê¡§199,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/218,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥í¥´Æþ¤ê¥½¥Õ¥È¥±¡¼¥¹ÉÕ¤
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü¡¡Àµ¸á
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§ CGK¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://caramelsguitarkitche.stores.jp/
Body¡§¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼
Body Finish¡§Nitrocellulose Lacquer
Neck Material¡§¥á¥¤¥×¥ë
Fingerboard¡§¥á¥¤¥×¥ë
Frets¡§21
Fret Size¡§Medium wide
Scale Length¡§648mm
Nut¡§µí¹ü
Pickups¡ÊFront¡Ë¡§¹ñ»ºp90¥¿¥¤¥×AlnicoV
Pickups¡ÊBridge¡Ë¡§ ¹ñ»ºp90¥¿¥¤¥×AlnicoV
Switching¡§toggle switch¡Ê¹ñ»º¡Ë
Controls¡§MasterVolume¡ß1¡ÊCTS¡Ë
Bridge¡§3way Brass Saddle Bridge
Peg¡§GOTOH
Strap Pin¡§GOTOH Ep-B3
¡ÚOfficial CGK ONLINE SHOP¡Ûhttps://caramelsguitarkitche.stores.jp/
¡ÚOfficial CGK HP¡Ûhttps://caramelsguitarkitchen.net/
Instgram¡§https://www.instagram.com/cgk_guitar/
X¡§https://x.com/CgkGuitar