°ä»ºÁêÂ³¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍÂÃù¶â¤ä²ÁÃÍ¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î°ä»º¤È¤·¤Æ¡¢ÍÂÃù¶â¤È¶¦¤ËÉã¿Æ¤Î¸Î¶¿¤Ë¤¢¤ë»³ÎÓ¤È¸¶Ìî¤òÁêÂ³¤·¤¿ÃËÀ¤Î¥±ー¥¹¤â¤½¤Î1¤Ä¤À¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°¤¯¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ËèÇ¯¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¡¢Äê´üÅª¤Ê´ÉÍý¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡ÖÇã¤¤¼ê¤Ï¤Þ¤º¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÏËö¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉéÆ°»º¡×¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£ËÌÀÝ¥Ñー¥È¥Êー¥º¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤Î¾¾ÈøÉð¾¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
ーÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆÃÄê¤Îºâ»º¤À¤±¤òÊü´þ¤¹¤ë¡×¤³¤È¡¢¤³¤Î»öÎã¤Ç¤¤¤¦¤ÈÍÂÃù¶â¤À¤±¤òÁêÂ³¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê»³ÎÓ¤ÎÁêÂ³¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÄêºâ»º¤Î°äÂ£¡Ê°ä¸À¤Ë¤è¤ëÂ£Í¿¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°ä»ºÁêÂ³¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Îºâ»º¤À¤±¤òÁª¤ó¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¤ê¡¢Êü´þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤â¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±·Ñ¤°¡ÖÃ±½ã¾µÇ§¡×¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤òÊü´þ¤¹¤ë¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤òÀ¶»»¤¹¤ë¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤Î3¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤´ÁêÃÌ¤Î¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÂÃù¶â¤ÏÁêÂ³¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê»³ÎÓ¤À¤±¤òÊü´þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ー²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶á»þ¡¢ÁêÂ³¤·¤¿¡ÖÉéÆ°»º¡×¤ò»ý¤Æ¤¢¤Þ¤·ÁêÂ³ÅÐµ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢½êÍ¼Ô¤¬ÉÔÌÀ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬Áý²Ã¤·¡¢Ì±´Ö¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë³«È¯¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é¡ÖÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿ÉÔÍ×¤ÊÅÚÃÏ¤ò¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¹ñ¤ËÍ½þ¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ëºâ»º¤Ï¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÅÚÃÏ¤À¤±¤ò¼êÊü¤¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ー¤½¤Î¿·À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¡ÊÅÚÃÏ¤Î¼ïÎà¡¢¾õÂÖ¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡©
¤É¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤äÃ´ÊÝ¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ¡¢¶³¦¤¬ÉÔÌÀ³Î¤ÊÅÚÃÏ¤Ê¤É¤Ï¤½¤â¤½¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂÐ¾ÝÃÏ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª»ö¾ð¤ò¤Õ¤Þ¤¨°ú¤¼è¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¿½ÀÁ»þ¤ËÅÚÃÏ1É®¤¢¤¿¤ê14,000±ß¤Î¿³ºº¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¹ñ¤Î¾µÇ§¤¬²¼¤ê¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÀ¼Á¤Ë±þ¤¸¤¿É¸½àÅª¤Ê´ÉÍýÈñÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿10Ç¯Ê¬¤ÎÅÚÃÏ´ÉÍýÈñÁêÅö³Û¤È¤·¤Æ¡ÖÉéÃ´¶â¡×¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´¶â¤Î³Û¤Ï¡¢¸¶Â§20Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤Î¼ïÎà¤ä½êºß¡¢ÌÌÀÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ー¹ñ¸Ëµ¢Â°°Ê³°¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«Äã¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÙ¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ËÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¸ò¾Ä¤¹¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÉéÆ°»º¡×¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ºâ»ºÁ´ÂÎ¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤è¤ê¤â¡¢ÅÚÃÏ¤Î´ÉÍý¥³¥¹¥È¤äÀÇÉéÃ´¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Îºâ»º¤À¤±¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤âÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Ï¤´¼«¿È¤¬¡¢¼«¸Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é3¥ö·î°ÊÆâ¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²ò·èºö¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¾ÈøÉð¾¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤¿¤±¤Þ¤µ¡Ë¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î
Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô½Ð¿È¡£Á°¿¦¤Î¿®Â÷¶ä¹Ô»þÂå¤ËÃ´Åö¤·¤¿1,000·ï°Ê¾å¤Î°ä¸À¡¦ÁêÂ³¼êÂ³¤¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë3,000·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë¤Æ³«¶È¡£ËÌÀÝ¥Ñー¥È¥Êー¥º¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤ò2022Ç¯¤Ë³«½ê¤·¡¢°ä¸À¡¦ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁêÂ³ÌäÂê¤ä¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¥é¥¤¥¿ー¡¦Ì´½ñË¼¡Ë
