名古屋港水族館とコラボした特別仕様ユニフォームを発表

J1の名古屋グランパスは12月20日、来季の特別仕様ユニフォーム「GRAMPUS SPECIAL EDITION」を発表した。

名古屋港水族館とのコラボレーションによる、象徴の「シャチ」を大胆に配したデザインに、SNS上では「斬新でかっこいい」「まさかの水族館コラボ」と話題を呼んでいる。

今回のユニフォームは「〜世界の頂へ続く闘い〜」をコンセプトに制作された。デザインのモチーフにはクラブの象徴であるシャチを採用。群れでうねりを生みながら相手に立ち向かう様を、奔流のようなグラフィックで表現している。

ホームユニフォームは、クラブカラーのレッドとイエローで描かれた「8層の波」が特徴だ。これはファミリーと共に頂点を目指す強い意志を表現したものだという。また、セカンドユニフォームは両面にシャチが描かれた名古屋港水族館との特別仕様。「水面からダイナミックに飛び出す様は、ピッチで躍動する選手たちを表す」と説明されている。

SNS上では「まさかの水族館コラボ」「斬新でかっこいい」「シャチが目立ってて良い」「これ着て応援に行きたい」「攻めたデザインだけど名古屋らしい」「近年でなかなか見ない攻めたユニフォーム」「アウェーが欲しすぎる」「すっごいシャチで可愛い」「めっちゃ冒険してる」「だいぶ攻めた」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）