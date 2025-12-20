¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡ÛÄ´Íý¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø¡£¤É¤ó¤ÊÄ¾²ÐÄ´Íý¤â°ìÂæ¤Ç³ð¤¦ÊØÍø¤Ê´ï¡ÖHEGE¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¥ï¥±
¡üÄ¾²Ð¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡ÖHEGE¡×¤¬¡¢Ç®ÅÁÆ³Î¨¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£Æü¾ï¤ÎÄ´Íý¤È¿©Âî¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·»ÅÍÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
Ä¾²Ð¤Ë¤«¤±¤ÆÄ´Íý¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø½Ð¤»¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖHEGE¡×¡£¿æ¤¯¡¦¼Ñ¤ë¡¦¾ø¤¹¡¦ßÖ¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤ÎÄ´Íý¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¢¥ë¥ßÀ®·¿·¿¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Øºþ¿·¡£¤è¤ê»È¤¤¿´ÃÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖHEGE¡×¤Î»ÅÍÍ¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ä´Íý¤Ç¤¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢
Ä´Íý´ï¶ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´ï¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖHEGE¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ¾²ÐÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£Ç®ÅÁÆ³Î¨¤Î¹â¤¤¥¢¥ë¥ß¤òÀ®·Á¤·¡¢ÈùºÙ¤ÊÄ´À°¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤¹©·ÝÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¡È´ï¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ßÀ®·¿¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£ÂÎ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾¯ÎÌ¤ÎÌý¤Ç¤â¾Ç¤²ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤Ç®ÅÁÆ³Î¨¤ò¤¤¤«¤·¡¢Âî¾å¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤´ÈÓ¤¬¿æ¤±¤Þ¤¹
¡ÖHEGE¡×¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¿æ¤¯¡¦¼Ñ¤ë¡¦¾ø¤¹¡¦ßÖ¤á¤ë¤Î4¤Ä¤ÎÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¡£·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖHEGE¡×¤È¥³¥ó¥í¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤¿¤êÆé¤ò°Ï¤ó¤À¤ê¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤äßÖ¤áÊª¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ßÖ¤áÊª¤â¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ª»®¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤º¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤Ø
¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æー¥Ö¥ë¤Ø¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¡¢¤ª»®¤ËÀ¹¤êÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤ë¤¿¤á¡¢Àö¤¤Êª¤¬¸º¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤â¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖHEGE¡×
¡Ö¦Õ250Ä¾²ÐÆé 1.0¡ÊÌÚ³¸ÉÕ¡Ë¡×15,620±ß¡¢½Å¤µ¡§Ìó298g¡¢ÍÆÎÌ¡§Ìó1.3L¡¢¥«¥éー¡§¥°¥ìー¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¦IH¥Òー¥¿ー¡¦¿©´ïÀö¾ôµ¡»ÈÍÑÉÔ²Ä
¥µ¥¤¥º¤Ï2¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£¡Ö¦Õ250Ä¾²ÐÆé¡×¤Ï¡¢2～3¿ÍÍÑ¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£Ìó2¹çÊ¬¤Î¤´ÈÓ¤¬¿æ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥¢¥Òー¥¸¥ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤ÎÌÚ³¸¤Ï¡¢ÂÑ¿å¡¦ÂÑ¼¾À¤ËÍ¥¤ì¡¢¿æ¤¯¡¦¾ø¤¹¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆé¤Îµ¨Àá¤ËÂç³èÌö¡ª
¡Ö¦Õ250Ä¾²ÐÆé 1.0¡×1Ëü2,870±ß¡£¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¥±¥¤ÁÇ¤¬¼çÂÎ¤ÎÅÉËì¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¹â¤¤ÂÑµ×À¤â¼Â¸½ ¡Î¿©³Úweb¡Ï
4¿Í¤ÇÎÁÍý¤ò°Ï¤à¤È¤¤Ï¡¢Ìó3¹çÊ¬¤Î¤´ÈÓ¤¬¿æ¤±¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¦Õ280Ä¾²ÐÆé1.0¡×¡Ê16,280±ß¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¹¤¾Æ¤¤äÆéÎÁÍý¡¢¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡¢¥«¥ìー¤Ê¤É¡¢¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Â£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬
¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ì¤ÐÎÁÍý¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖHEGE¡×¡£¿Ê²½¤·¤¿¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢ÏÂÍÎÃæ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
HEGE
https://www.hege.jp/