Æ£ºêÆà¡¹»Ò¡¢°¦¸¤¤È³¤¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¡µ¤Ê¬Å¾´¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºêÆà¡¹»Ò¡Ê48¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë³¤¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×°¦¼Ö¤òÁ°¤Ë°¦¸¤¡¦¥¢¥Ý¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Æ£ºêÆà¡¹»Ò
¡¡º£·î6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç°¦¸¤¡¦¥¢¥Ý¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÈòÇ¥¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ºê¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ý¥íÈ´»å¤Þ¤Ç¤ª»¶Êâ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¡×¡ÖÁë¤«¤é³¤¸«¤¿¤ê¡¢³¹Ãæ¸«¤¿¤ê¤È¾¯¤·¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤±è¤¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¼Ö¤ÎÁë¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë°¦¸¤¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤ä¡¢¾Ð´é¤ÇÊú¤¤«¤«¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤â¤Û¤È¤ó¤É³°½Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥Ë¥àÍú¤¤¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤¿´ò¤·¤¤Æü¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°½Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö@healthydenim ¤Îquiche¤Ï¸Ô²¼¤¬¾¯¤·Ä¹¤á¤ÇÂÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¥Ç¥Ë¥à¡×¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î·ÁÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë³¤¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥³¡¼¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Á¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤»þ´Ö¤ä¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
