山田ローラ、“顔出し”双子の長男＆長女、次女、三女との家族6ショット添え七五三を報告「みんな可愛い」 夫はラグビー山田章仁
ラグビー・九州電力キューデンヴォルテクス所属の山田章仁（40）の妻でモデルの山田ローラ（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。三女の七五三で撮影した家族6ショットを公開した。
【写真】「この間生まれたと思ったら」山田ローラ＆山田章仁の大きく成長した4人子ども“顔出し”家族ショット
ローラは「七五三の家族ショット」とコメントし、着物を来て満面の笑みを見せる三女とともに、双子の長男・長女、次女、夫・章仁の家族全員が笑顔で写る仲むつまじい写真をアップ。
ほかにも、子どもたちだけの写真や七五三のヘアメイクをした三女の愛らしい姿も披露し、子どもたちの成長を感じさせる写真を複数枚公開している。
この投稿に、コメント欄には「子供達の成長、本当に早いですね〜」「きゃわーーーん」「この間生まれたと思ったら、早いですね」「おめでとうございます みんな可愛い」などの反響が寄せられていた。
ローラは2015年に章仁と結婚。16年、双子の長男・長女を出産。20年9月、第3子次女を出産。22年9月に第4子三女を出産した。
