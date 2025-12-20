¡ÚÂ®Êó¡Û¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î²£¤ÇÃËÀ»àË´¡¡µÜ¾ë¡¦ÂçÏÂÄ®
20ÆüÄ«¡¢µÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ç¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î²£¤ËÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È20Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬º¢¡¢ÂçÏÂÄ®µÈÅÄ¤Î»³ÎÓ¤Ç¡Ö¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Î¥ï¥Ê¤Î²£¤ËÃËÀ¤¬ ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Î¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î²£¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÆ¬¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤ÏÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¿È¸µ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥Þ¤Ï¡¢20Æü¸áÁ°10»þÁ°¤ËÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£