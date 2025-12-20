元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が20日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜前11・20）に出演。静岡県伊東市の田久保真紀前市長について語った。

田久保氏は自身の学歴を巡る問題で失職したことに伴う市長選の投開票が14日に行われ、敗北。杉村は同選挙の結果について「見なくても結末が分かってるのに、ついつい見てしまったドラマの最終回みたい。見なくても分かってるのに、なんか見てしまう」と例えた。

田久保氏については各番組で何度もコメントを求められてきたが「何回も振られましたけど、ほとんどろくなコメントが出ませんでした」と苦笑い。同番組でも学歴詐称疑惑が浮上してから何度も取り上げ、石井亮次アナが「チラ見せ」などの態度に怒りやあきれを示してきた。杉村も同番組で田久保氏の心理について、自身の経験も踏まえて「バッシング・ハイ」という名言を残した。

杉村氏は「ものすごく批判されると、ごくまれに100人に1人がくれる“がんばってください”の言葉が心に響いて、やっぱり自分が頑張んなきゃ！と。これがバッシング・ハイ」とあらためて説明。「だけど、そこから先、選挙に再出馬…。これはゾーンに入ったとしか言いようがないですね」と振り返り、爆笑を誘っていた。