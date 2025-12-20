ÇÑ´þÊª½èÍý¾ì¤Î¡Ö¤´¤ß¥Ô¥Ã¥È¡×¤«¤é½Ð²Ð¡¢±ä¾Æ8»þ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¤âÄÃ²Ð¤Î¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢8»þ´Ö°Ê¾å±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢¹¾Åì¶è³¤¤Î¿¹¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤´¤ß¥Ô¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤´¤ß¤òÃùÎ±¤¹¤ë»ÜÀß¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò½¾¶È°÷¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É33Âæ¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð²Ð¤«¤é8»þ´Ö°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤´¤ß¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤ËÈ¯²Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤´¤ß¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£