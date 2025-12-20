µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡õ¼ê·Ú¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥â¥Ç¥ë¤¬"Àµ²ò"¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û
¾¦ÉÊ¿ô¡¢²Á³ÊÂÓ¤È¤â¤ËËÉÙ¤Ê¡ÖÈþÍÆ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢²ÈÅÅ¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï³Æ¼Ò¤«¤é¿·À½ÉÊ¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤Ï¹âÀÇ½¤ò¸Ø¤ëËÜ³Ê¥â¥Ç¥ë¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤ª¼ê·Ú¤òÎ¾Î©¤·¤¿·æºîµ¡¤ÏÉ¬¸«¤À¡ª
¡ÚÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÉôÌç¡Û
ÈþÍÆ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢²ÈÅÅ
¶áÇ¯¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë·ò¹¯¡õÈþÍÆÎÎ°è¤ÎÀ½ÉÊ¤¿¤Á¡£º£²óÆÃ¤ËÁª¹Í°Ñ°÷¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÇ½½Å»ë¤ÎËÜ³ÊÇÉ¡×¤À¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆEBATO¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Öºòº£¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥í¥óµé¤ò¼«Âð¤Ç¡Ù¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦»Ö¸þ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤äºÇÅ¬¥â¡¼¥É¤ò¼«Æ°Äó°Æ¤¹¤ëµ¡´ï¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±ÍÍ¤ËÅÄÃæ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¤è¤ê¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î¥±¥¢¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂÎ´¶¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÖË»¤·¤¤¿Í¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤½¤ì¤é¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤·¡¢º£²óÂç¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê»õ¹¤½üµîÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖEW-DT88¡×¤À¡£³Æ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿³ÑÅª¤ËÆ¯¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¡¦ÎÏ²Ã¸º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇµÏ¿ÉÕ¤±¤ä¼«Ê¬ÀìÍÑ¥³¡¼¥¹¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡×¤Î¤É¤Á¤é¤â³ð¤¨¤¿Àß·×¤Ï¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¤¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡ãÁª¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡ä
¥á¥ó¥ºÈþÍÆ²È
EBATO¤µ¤ó
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤éÈþÍÆ¶È³¦¤ØÅ¾¿È¤·¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÈþÍÆË¡¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£¸½ºß¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢¥á¥ó¥ºÀìÌçÈþÍÆ¥Ö¥í¥°¡ÖMen's Beauty Design Lab¡×¤ò±¿±Ä¡£
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼
ÃÝÎÓÍ¤»Ò¤µ¤ó
¥³¥¹¥á·Ï»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏËÜ»ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»£±Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅù¤â¹Ô¤¦¡£
²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼
ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¤µ¤ó
²ÈÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Î¼¹É®¤ä´Æ½¤¤òÇ¯´Ö300ËÜ°Ê¾å¤³¤Ê¤¹¤Û¤«¡¢TV¤ä¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë²ÈÅÅÀìÌç²È¡£À½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤ä¼è¤êÆþ¤ìÊý¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
»ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¡¦ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å
ËÜÂ¿¼á¿Í¤µ¤ó
Æü¡¹¿ÊÊâ¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÈþ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿°åÎÅ¤òÄó°Æ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢È©¤äÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ò¥á¥ó¥º¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é³Ú¤·¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGoodsPress¡×ÊÔ½¸Ä¹
Ãæ»³¹ä²ð
²ÈÅÅ¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢À¸³èÍÑÉÊ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºÇ¿·¥â¥Î¤È¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¡¢»î¤·¤¿¥â¥Î¤ò¸·Áª¤·¤Æ¿³ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¡ÚÂç¾Þ¡Û
¢£¿·³«È¯¤Î¥Ö¥é¥·¤ÈÆÈ¼«¤Î¡ÖW²»ÇÈ¿¶Æ°¡×¤òÅëºÜ¤·Ëá¤¤Ë¤¯¤¤»õ´Ö¤ä»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤ÇÅª³Î¤Ë¥±¥¢¡ª
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¡Ö¥É¥ë¥Ä ¥×¥ì¥ß¥¢¥à W²»ÇÈ¿¶Æ° ¥Ï¥Ö¥é¥· ¥¹¥Þ¡¼¥È EW-DT88¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§4Ëü8510±ß¡Ë
4¿§¤Ë¸÷¤ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥Ê¥Ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¡ÈÀµ¤·¤¯Ëá¤¯½¬´·¡É¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£²¡¤·ÉÕ¤±¤¹¤®¡¦Æ°¤«¤·¤¹¤®¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯Ëá¤¤¹¤®¤ë¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£4¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥·¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡ÊÃÝÎÓ¤µ¤ó¡Ë
¶áÇ¯¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¤Ï¤½¤Î¿Ê²½¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËEW-DT88¤Ï¡ÖW²»ÇÈ¿¶Æ°¡×¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»õ´Ö¤ÎºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÎÏ²Ã¸º¤ÇËá¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤Î¹âµ¡Ç½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ý¡ÊÃæ»³¡Ë
»õ¤òËá¤¯¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ»õ¤°¤¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÀµ¤·¤¤Ëá¤Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëá¤½ª¤ï¤ê¤Î¥Ä¥ë¥Ä¥ë´¶¤ä¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬¼êËá¤°Ê¾å¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆÉ¼ÔÅêÉ¼ P.N.Ç¯Ãæ³«Å¹µÙ¶È¤µ¤ó¡Ë
¥è¥³¤È¥¿¥¿¥Êý¸þ¤ËÆ°¤¯¹âÀÇ½¤Ê2¼ïÎà¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢2¼´¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê¿¶Æ°¤ò¼Â¸½¡£¶¹¤¤»õ´Ö¤Ç¤â¹â¤¤»õ¹¤½üµîÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·³«È¯¤Î»õ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥é¥·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç»õ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ±ü»õ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËá¤±¤ë¡£
¢¥¥Ö¥é¥·¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ï»õ´Ö¤ä±ü»õ¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤»³ÀÚ¤ê¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿Ìó2.5mm¤ÎÃÊº¹¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¤ÎÉ¬Í×°Ê¾å¤ÎÉé²Ù¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë
¢¥¡Ö¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥Õ¥í¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤Î2Âæ¤Î¹âÀÇ½¥â¡¼¥¿¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹2¼´¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê¡ÖW²»ÇÈ¿¶Æ°¡×¤ò¼Â¸½¡£»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä»õ´Ö¤Ê¤É¤ÎËá¤¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤Î»õ¹¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¢¥¥Ö¥é¥·¤ÎÊÁ¤¬4¿§¤Ë¸÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¡¤·ÉÕ¤±ËÉ»ß¡×¡ÖÆ°¤«¤·¤¹¤®ËÉ»ß¡×¡ÖËá¤³ÑÅÙ¡×¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·»õ¤È»õ¤°¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ëá¤Êý¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯
¢¥ËÜÂÎ¤È¥Ö¥é¥·¤Ï2ËÜ¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê·ÈÂÓ¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¡£½ÐÄ¥¤äÎ¹¹ÔÀè¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¼«Âð°Ê³°¤Ç¤â¥±¥¢¤Ç¤¤ë
¡ÚÂ¿µ¡Ç½LED¥Þ¥¹¥¯¾Þ¡Û
¢£6¿§¤ÎÇÈÄ¹¤òÅëºÜ¡ª ¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÊÂ¿µ¡Ç½LED¥Þ¥¹¥¯
¥«¥ì¥ó¥È¥Ü¥Ç¥£ ¥¹¥¥ó
¡ÖLED¥Þ¥ë¥Á¥é¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê9Ëü8000±ß¡Ë
5¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÇº¤ß¤äÈ©¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤È¶¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥°¥Ã¥É¡ª 1²ó10Ê¬¤ÇOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÌë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢È©¤òÀ°¤¨¤ë¡È¥ê¥»¥Ã¥È»þ´Ö¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊEBATO¤µ¤ó¡Ë
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¥â¡¼¥É¤âËÉÙ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿§¡¹»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊÆÉ¼ÔÅêÉ¼ P.N.¼ñÌ£¤ÏµÊÃãÅ¹½ä¤ê¤µ¤ó¡Ë
ÀÖ¿§¡¢¶áÀÖ³°Àþ¡¢¿¼Éô¶áÀÖ³°Àþ¡¢ÀÄ¿§¡¢²«¿§¡¢ÎÐ¿§¤ÎÎ×¾²Åª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿6¼ïÎà¤Î¸÷¤ò»ÈÍÑ¡£¡ÖÈ©¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆLEDÇÈÄ¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢¥¹âÀºÅÙ¤ÎLED¤ò566¸ÄÅëºÜ¡£LED¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë
¢¥´é¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢4¥«½ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÇºÙ¤«¤¯Ä´À°¤â¹Ô¤¨¤ë
¢¥¥¿¥¤¥Þ¡¼¤È½¼ÅÅ¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¿··¿LED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£1²ó10Ê¬¤Î¼ê·Ú¤µ¤â¡ý¡ª
¡Ú¤ª¼ê·ÚEMS¾Þ¡Û
¢£»þ´Ö¤â¾ì½ê¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ª¼ê·ÚÈþ´é¥±¥¢
¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥Æ
¡ÖBeauty Face Stick Rin¡×¡Ê2Ëü8000±ß¡Ë
²¹´¶¥±¥¢¤ÈEMS¤Ç¡¢É½¾ð¶Ú¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¤à¤¯¤ß¤ä¤¿¤ë¤ß¤Î½é´ü¥µ¥¤¥ó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ÚÎÌ¤Ç¥Ú¥ó·¿¤Ê¤È¤³¤í¤âÎ¹¹ÔÃæ¤Îµ¡Æâ¤Ê¤É¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤â¤è¤êÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¡Ë
Ìó60g¤Î·Ú¤µ¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÈþ´é¥±¥¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¡Ö¥Ò¡¼¥È¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤ÇËà»¤¥ì¥¹¤ò¶Ë¤á¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¡£²¹´¶¥±¥¢¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï²¹Íá¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥é¡¼¤ÏÏÂ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Îºî¶È¤Î¹ç¤¤´Ö¤Ê¤É¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë
¡Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¾Þ¡Û
¢£1Âæ13Ìò¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÈËÜ³Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡É¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Õ¥È RF EX EH-SR86¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§7Ëü9200±ßÁ°¸å¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿¼¤¤È©Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âRF²¹´¶¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ä³Ñ¼Á¤Ø¤Î¿»Æ©¥±¥¢¤Ê¤É¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ëËÜ³ÊÇÉ¥â¥Ç¥ë¡£ÉÕÂ°¤Î¥¸¥§¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½¾ÑÉÊ¤Ç¤â»È¤¨¤ëÅÀ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ÊÃÝÎÓ¤µ¤ó¡Ë
Ç¯Îð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤È©¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¿®Íê¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥É¤âÂ¿¤¯¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊÆÉ¼ÔÅêÉ¼ P.N.¥Ï¥ó¥«¥ÁÍî¤È¤·¤µ¤ó¡Ë
¹â½ÐÎÏRF¡ßEMS¡ßLED¡ß¥¤¥ª¥ó¤Î4µ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä½ÐÎÏ¤òºÇÅ¬¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡£ËË¤Î¥Ï¥ê¥±¥¢¤ä³Ñ¼Á¤¯¤¹¤ß¥±¥¢¡¢ÌÜ¤â¤È¤ÎÌÀ¤ë¤µ¥±¥¢¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹ç·×13¤â¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£
¢¥¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ¹â¼þÇÈ¿ô¤ÎRF¤äÀÖ¿§LED¤Ê¤É4¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡õ½ÐÎÏ¡£Àö´é¤Ç»Ä¤Ã¤¿ÌÓ·ê±ø¤ì¤ò½üµî¤Ç¤¤ë¡ÖÆ³½Ð¡×µ¡Ç½¤â¿·ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿
¡Ú¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¾Þ¡Û
¢£¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¤È¥Õ¥©¥È¥±¥¢¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤ª´é¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¥ä¡¼¥Þ¥ó
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¹¥¯ ¥ê¥Õ¥È¡×¡Ê7Ëü7000±ß¡Ë
´é¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢LED¤Î¸÷¥±¥¢¤ÈEMS¤Ë¤è¤ë°ú¤Äù¤á¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¯¡ª Ä«¤ÎÀö´é¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤±¡¢²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥±¥¢¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¤è¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
10¸Ä¤ÎEMSÅÅ¶Ë¤ÇÉ½¾ð¶Ú¤ò¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢288¸Ä¤ÎLED¤¬È©°õ¾Ý¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£È©¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤äÆ©ÌÀ´¶¤È´Ø·¸À¤¬¿¼¤¤¡Ö505nm¡×¤ÎÀÄÎÐLED¡ÊÆÃµö¼èÆÀ¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¤¯¤¹¤ß·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¢¥ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤ÎEMSÅÅ¶Ë¤ÈLED¤òÇÛÃÖ¡£EMS¤Ï´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¥Àö´é¸å¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤ÇÈ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¤è¤¯¡¢¤Þ¤¿¥³¡¼¥É¥ì¥¹»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤
>> ÆÃ½¸¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û¢¨2025Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×1·î2·î¹çÊ»¹æ58-61¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿GoodsPressÊÔ½¸Éô¡ä
