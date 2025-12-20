¸¤¤ò¡ØÉï¤Ç¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¥¿¥¤¥ß¥ó¥°£¶Áª¡¡¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬NG¤ÊÍýÍ³¤ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç
¸¤¤ò¡ØÉï¤Ç¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¥¿¥¤¥ß¥ó¥°£¶Áª
°¦¸¤¤È¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢å«¤ò¿¼¤á¤¿¤ê°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¾å¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸í¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉï¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¤·¤Ä¤±¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¡Ä¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤òÉï¤Ç¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤½¤ÎÍýÍ³¡¢¤µ¤é¤ËÉï¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤
°¦¸¤¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÆ¬¤Ê¤É¤òÉï¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸¤¤Ï¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡Öµö¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¡©ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡©¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ä°»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤êÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¿©»öÃæ
°¦¸¤¤¬¤´¤Ï¤ó¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¤Ä¤¤Æ¬¤äÇØÃæ¤òÉï¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¤¤Î¿©»öÃæ¤Ëµ¤¤¬»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸¤¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬²£¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌîÀ¸¤ÎËÜÇ½¤¬Æ¯¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²£¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤«¤éÁá¿©¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤ê¾Ã²½ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»öÃæ¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤
°¦¸¤¤¬¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢»×¤ï¤º¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤·¤«¤·¡¢
¸¤¤Ï¸µ¡¹·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸¤¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤½¢¿²Ãæ¤Ï¡¢Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Î»É·ã¤¬Ç¾¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÉ±ÒËÜÇ½¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤¬½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ô¤¤¼ç¤ÏÉÔÍÑ°Õ¤ËÌ²¤ë°¦¸¤¤ÎÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤»¤º¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤òÉÔÍÑ°Õ¤ËÉï¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Öº£¤Ï¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢È¿¼ÍÅª¤ËÓ¹¤Ã¤¿¤ê³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¤¤â¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÉï¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¾·×¤Ë¶½Ê³¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í¤¬Íè¤¿´î¤Ó¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤òÉï¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤è¤ê´ò¤·¤µ¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¶½Ê³ÅÙ¹ç¤¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶½Ê³¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²æ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤¹¤ë¤È¡¢Éï¤Ç¤¿¼ê¤òÈ¿¼ÍÅª¤Ë³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
6.¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Àµ¾ï¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤É¤¯¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¸¤¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¾·×¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¶²ÉÝ¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¸ºß¤òÇÄ°®¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¼ê¤ò¸«¤»¤Æ¡Öº£¤«¤é¿¨¤ë¤è¡×¤È¹ç¿Þ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ù¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¸¤¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤âÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éï¤Ç¤ë¹Ô°Ù¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¹¶·âÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§¸åÆ£¥Þ¥Á»Ò)