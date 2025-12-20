ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹Ãæ¤ÎÁÐ»Ò¤È¤Î3SHOT¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤á¥¯¥ê¥¯¥ê¡×
12·î19Æü¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤á¤á¤¯¤ê¤¯¤ê¤ÊÂ©»Ò¤Î¥¢¥Ã¥×SHOT¤â¸ø³«
ÃæÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¿²¤Æ¤âÌ²¤¤¤Î¤ÏÊìÆý¤Î ¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¡¢¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ãë¿²¤·¤Æ¤â°ìÀ¸Ì²¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢6.3¥¥í¤È¤«¤¢¤ë¤«¤é¤µ¤¹¤¬¤ËÏÓ¤Ë¥¤Þ¤¹¤Í¡ª Êú¤Ã¤³¤¬¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡ª¤â¤¦¤ªÊ¢¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤À¤Í¡ªÄï¤¯¤ó¤â°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¥à¥Á¥à¥Á¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿Æ»Ò3SHOT¤ä¡¢Â©»Ò¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥Ã¥×SHOT¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¼ê¼ê¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤á¥¯¥ê¥¯¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£2023Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤äÆü¡¹¤Î°é»ù¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
