¹õÅÅÏÃ¤äÁð´¢¤ê³ù¤Ê¤É¡Ö¸ÅÆ»¶ñ¡×¤¬¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ë¡¡¹â»³²Æ´õ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÅ¸¡¡¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äµ²±¤ÎÃÇÊÒ¤¬½É¤ë¡¡21Æü¤Þ¤Ç¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û
³Æ²ÈÄí¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤Æ»¶ñ¤Ê¤É¤òÁÇºà¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¹õÅÅÏÃ¤Ë¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Î°åÎÅ´ï¶ñ¡£
ºî²È¤Î¹â»³²Æ´õ¤µ¤ó¤¬ÄÅ»³»Ô¤òÃæ¿´¤ËÌ±²È¤òË¬¤Í¡¢¸Å¤¤²ÈºâÆ»¶ñ¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Î©ÂÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸Å¤¤Æ»¶ñ¤Ë½É¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äµ²±¤ÎÃÇÊÒ¤ò¡¢¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤Ç¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¥Æー¥Þ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ»¶ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿ÄÅ»³»Ô¤ÎÃËÀ¤¬´Õ¾Þ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ»¶ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁð´¢¤ê³ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½êÍÊª¤¬¥¢ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Å¸Í÷²ñ¤Ï¤¢¤¹¡Ê21Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¹â»³¤µ¤ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤ÎºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£