¡ÈÏÂ¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡É¤Ï»³Ü¥¤¬¼çÌò¡ª¡¡¤·¤Ó¤ì¤È¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¡¢¥À¥·¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÀìÌçÅ¹¡Ø¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÀìÌçÅ¹HASEGAWAµÈ¾Í»û¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÈùºÙ¤Êº¹¤·°ú¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶Ã¤¤ÎÌ£¤ï¤¤
¿À³Úºä¤Ç³«¶È¤¹¤ëÁ°¡¢´Ö¼Ú¤ê±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µÈ¾Í»û¤Ë2025Ç¯3·î¡¢2¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÄÁ¤·¤¤¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤¬¤½¤í¤¦¤¬¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»³Ü¥¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¡£»³Ü¥¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¿É¤ß¤È¤·¤Ó¤ì¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤¦¤Ê¤®¤äÃæ²Ú¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤¸¤à¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£
»³Ü¥¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é1780±ß¡Ê¥é¥ó¥Á¤Ï¥µ¥é¥ÀÉÕ¤¤Ç1580±ß¡Ë
¡Ø¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÀìÌçÅ¹¡¡HASEGAWA¡¡µÈ¾Í»û¡Ù»³Ü¥¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡¡1780±ß¡Ê¥é¥ó¥Á¤Ï¥µ¥é¥ÀÉÕ¤¤Ç1580±ß¡Ë¡¡½Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤â¤Á¤â¤Á´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë2mm¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò»ÈÍÑ
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»³Ü¥¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤â¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ÎÄ¹Ã«Àî¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢Íñ¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤À¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÇ»ÅÙ¤òÄÉµá¤·¤¿¤â¤Î¡£¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÏÂ¤Ë¸Â¤é¤º¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
º£¤â¿·¤·¤¤ÁÇºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò»î¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³«È¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ï±ü¤¬¿¼¤¤¡ª
¡Ø¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÀìÌçÅ¹¡¡HASEGAWA¡¡µÈ¾Í»û¡ÙÅ¹¼ç¡¡Ä¹Ã«Àî¹ÀÊ¿¤µ¤ó
Å¹¼ç¡§Ä¹Ã«Àî¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡ÖÏÂÉ÷¤Ç¤ÏÀ¸¤ï¤µ¤Ó¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
『カルボナーラ専門店　HASEGAWA　吉祥寺』
µÈ¾Í»û¡Ø¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÀìÌçÅ¹HASEGAWAµÈ¾Í»û¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÀìÌçÅ¹HASEGAWAµÈ¾Í»û¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®2-9-10µÈ¾Í»û¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ó¥ëÃÏ²¼1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï0422-26-6675
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á15»þ¡Ê14»þÈ¾LO¡Ë¡¢17»þÈ¾¡Á21»þ¡Ê20»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÌµµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏJRÃæ±ûÀþ¤Û¤«µÈ¾Í»û±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
