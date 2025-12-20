ËÌÅÍ¾½¡¢Ä«¿©¿©¤Ù¤ë²Ë¤Ê¤¯¥¹¥¿¥Ð¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¡Ö¤ªÃë¤´ÈÓ¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â¿Ë»¤ÊÄ«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Öº£Æü¤âÄ«¤«¤é¸µµ¤¤ËÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë²Ë¤Ê¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡ÄÅÓÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Ç¤³¤ìÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥¹¡¼¥×¥Á¡¼¥Î¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½ÁÊªÂç¹¥¤¤Ê»ä ¥¹¥¿¥Ð¤Ç¥¹¡¼¥×¤¬Çä¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÊªÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¹¡¼¥×°û¤à¤À¤±¤Ç¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤ÈÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢²¿¤«¿©¤Ù¤¿´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¤é¤ªÃë¤´ÈÓ¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¬¥¹·ç¤Î¼Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥½¥ê¥óÆþ¤ì¤¿´¶¤¸¡ª¡©¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇÅÁ¤¨¡Ö¡ÊÎã¤¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¼ê¤¹¤®¤¿¡Ë¤â¤¦¾¯¤·Áö¤ì¤½¤¦¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤ËÊäÂ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§¤µ¤óº£Æü¤â¥Ü¥Á¥Ü¥Á´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£