¾®³ØÀ¸¤¬Áý¾å»û¤ÇÇ¯ËöÂçÁÝ½üÂÎ¸³ ¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¡×ÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
¥Ë¥Á¥Ð¥ó¤Ï12·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÁý¾å»û¤Ç¥±¥¢¥ê¡¼¥ôpresents¡Ö¿´¤òËá¤¯¡ª¿Æ»Ò¤ÇÇ¯ËöÂçÁÝ½üÂÎ¸³inÁý¾å»û¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿å»Å»ö¤ä´¨¤µ¤Ç¤¢¤«¤®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¼ê¡É¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢Áý¾å»û¤Ç½é¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤Ä¿Æ»Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼ê¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¤ä¥¥º¤ò¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÅÂ¤ÎÆÃÊÌÇÒ´Ñ¤äÔ¤¸÷Âç»ÕÆ²¤Î¾ö¤Î¿¡¤ÁÝ½ü¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÅÂ¤Ç¤ª¾Æ¹á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿´¤òÀ¶¤á¤¿¤¢¤È¡¢Ë¡Á³¾å¿Í¤¬¤ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ëÔ¤¸÷Âç»ÕÆ²¤Ë¤¤¤¡¢¾®³ØÀ¸¤¬°ì¿Í¤Ë¤Ä¤£´¾öÊ¬¤Î¾ö¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢»¨¶Ò¤Ç¿å¿¡¤¤ä´¥¿¡¤¤ò¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÚµû¤ä¾â¤Ê¤É¤Î²»¤òÌÄ¤é¤¹ÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÎÎ·¤«¤é»×¤¤¤ä¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¿´¤òÀ¶¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÅÂ¤Î¤¢¤ë¶Æâ¤ËÌá¤ê¡¢³¬ÃÊ¤Î¼ê¤¹¤ê¤Î¿¡¤ÁÝ½ü¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Áý¾å»û¤ÎÁÎÎ·¡¦ËÙ¹¾Íø¾§¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤ªË·¤µ¤ó¤Î½¤¹Ô¤ÈÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÏÁÝ½ü¤¬¾å¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·¯¤¿¤Á¤¬¤ªÁÝ½ü¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÂô»³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÎÎ·¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ê¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆÃÊÌÀâË¡¤ò¹Ô¤¤¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢´¨¤µ¤ä´¥Áç¤Ç¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö¼ê¡×¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÁÝ½ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥Ð¥ó»ö¶ÈÀïÎ¬ËÜÉô¤ÎÁÒÃÒ°ì»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÁÝ½ü¤äÅß¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¢¤«¤®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁÒÃÒ»á¤Ï¡¢¤¢¤«¤®¤ì¤ä²ø²æ¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢½ý¸ý¤Ë¤Ï¾ÃÆÇ±Õ¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢¥¥º¸ý¤ò¿å¤ÇÀö¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÂÎ±Õ¤ò»Ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¼£¤¹ÎÏ¡×¤òÅ½¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£½ý¸ý¤ò´¥¤«¤·¤Æ¤«¤µ¤Ö¤¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¼£¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥º¤«¤é½Ð¤ëÂÎ±Õ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þå«ÁÏ¹Ñ¤òÅ½¤Ã¤Æ¼£¤¹¤³¤È¤ò¥â¥¤¥¹¥È¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´¶À÷¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¥º¤¬Áá¤¯¼£¤ê¡¢ÄË¤ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¾ÃÆÇ±Õ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎ±Õ¤â¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¥¥º¤Ï¾ÃÆÇ¤»¤º¤Ë¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÁÒÃÒ°ì»á¡Ë¡£
1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö(TM)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëå«ÁÏ¹Ñ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥¤¥¹¥È¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¼¾½áÎÅË¡¡Ë¤Ç¥¥º¤ä¤¢¤«¤®¤ì¤ÎÄË¤ß¤ò·Ú¸º¤·¼£¤¹¹âµ¡Ç½å«ÁÏ¹Ñ¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö(TM)¼£¤¹ÎÏ(TM)¡×¤ÏËÉ¿å¥¿¥¤¥×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¤Ï£²¡¢£³ÆüÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÂØ¤¨»þ¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤ÇÇí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¡¢1Æü1²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÒÃÒ°ì»á¡Ë¡£
¡¡Áý¾å»û¤ÎÁÎÎ·ÇÒ´Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿áÄ´ÖÍÛÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬Ç°Ê©¤ò¾§¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÂçÁÝ½üÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó½é¤á¤ÆÂçÁÝ½üÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Î»ÐËå¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢HP¤ò¸«¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡Ã£¤âËÜÆ²¤äÔ¤¸÷Âç»ÕÆ²¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªÁÝ½ü¤â¤·¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Á¥Ð¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¡ÖÀµ¤·¤¤¥¥º¤Î¼êÅö¤Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¤Ï¡¢12·î26Æü¤Þ¤ÇÁý¾å»û¤Ë»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢¿ÈÂÎ·òÁ´¤Îµ§´ê¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¡×¤Î»î¶¡ÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áý¾å»û¤ÎÁÎÎ·¡¦ËÙ¹¾Íø¾§¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤ªË·¤µ¤ó¤Î½¤¹Ô¤ÈÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÏÁÝ½ü¤¬¾å¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·¯¤¿¤Á¤¬¤ªÁÝ½ü¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÂô»³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÎÎ·¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ê¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆÃÊÌÀâË¡¤ò¹Ô¤¤¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢´¨¤µ¤ä´¥Áç¤Ç¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö¼ê¡×¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÁÝ½ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥Ð¥ó»ö¶ÈÀïÎ¬ËÜÉô¤ÎÁÒÃÒ°ì»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÁÝ½ü¤äÅß¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¢¤«¤®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁÒÃÒ»á¤Ï¡¢¤¢¤«¤®¤ì¤ä²ø²æ¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢½ý¸ý¤Ë¤Ï¾ÃÆÇ±Õ¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢¥¥º¸ý¤ò¿å¤ÇÀö¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÂÎ±Õ¤ò»Ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¼£¤¹ÎÏ¡×¤òÅ½¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£½ý¸ý¤ò´¥¤«¤·¤Æ¤«¤µ¤Ö¤¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¼£¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥º¤«¤é½Ð¤ëÂÎ±Õ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þå«ÁÏ¹Ñ¤òÅ½¤Ã¤Æ¼£¤¹¤³¤È¤ò¥â¥¤¥¹¥È¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´¶À÷¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¥º¤¬Áá¤¯¼£¤ê¡¢ÄË¤ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¾ÃÆÇ±Õ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎ±Õ¤â¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¥¥º¤Ï¾ÃÆÇ¤»¤º¤Ë¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÁÒÃÒ°ì»á¡Ë¡£
1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö(TM)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëå«ÁÏ¹Ñ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥¤¥¹¥È¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¼¾½áÎÅË¡¡Ë¤Ç¥¥º¤ä¤¢¤«¤®¤ì¤ÎÄË¤ß¤ò·Ú¸º¤·¼£¤¹¹âµ¡Ç½å«ÁÏ¹Ñ¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö(TM)¼£¤¹ÎÏ(TM)¡×¤ÏËÉ¿å¥¿¥¤¥×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¤Ï£²¡¢£³ÆüÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÂØ¤¨»þ¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤ÇÇí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¡¢1Æü1²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÒÃÒ°ì»á¡Ë¡£
¡¡Áý¾å»û¤ÎÁÎÎ·ÇÒ´Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿áÄ´ÖÍÛÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬Ç°Ê©¤ò¾§¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÂçÁÝ½üÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó½é¤á¤ÆÂçÁÝ½üÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Î»ÐËå¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢HP¤ò¸«¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡Ã£¤âËÜÆ²¤äÔ¤¸÷Âç»ÕÆ²¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªÁÝ½ü¤â¤·¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Á¥Ð¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¡ÖÀµ¤·¤¤¥¥º¤Î¼êÅö¤Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¤Ï¡¢12·î26Æü¤Þ¤ÇÁý¾å»û¤Ë»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢¿ÈÂÎ·òÁ´¤Îµ§´ê¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥±¥¢¥ê¡¼¥Ö¡×¤Î»î¶¡ÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£