¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ÖÌÌÇò¤¤¥È¡¼¥¯¤ËÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡ÖÁ¾º¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³²ñ¤Ã¤¿¤êÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÁ¾º¬¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÇò¤¤¥È¡¼¥¯¤ËÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£