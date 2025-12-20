¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ç¹¥¤¤ÊÎòÂå¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¤°¡Á¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î10¡Á11Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤ÊÎòÂå¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤°¡Á¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥×¡¼¡¢¥¢¥Í¥à¡¢¥º¥º¡¢¥¸¥ã¥³¥Ó¤Î4¿Í¡£
2000Ç¯4·î¡Á2009Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¤Þ¤Á¤ËÊë¤é¤¹¥¹¥×¡¼¤È¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥¢¥Í¥à¡¦¥º¥º¡¦¥¸¥ã¥³¥Ó¤¬¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Æü¾ï¤òÅ¸³«¡£¥¹¥×¡¼¤¬¿á¤¯¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ëËâË¡¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡Ö¥Ñ¥Ô¥é¥×¥¹¡×¤ä¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÀßÄê¤È²¹¤«¤¤Êª¸ì¤¬¿Æ»Ò¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÌÇò¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥×¡¼¤ÎÆ°¤¤äÀ¼¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·Æ°Êª¤Ç»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç¥°¥Ã¥º¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥×¡¼¤ÎÆ°¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1982Ç¯4·î¤«¤é1992Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¸¤ã¤¸¤ã¤Þ¤ë¡¢¤Ô¤Ã¤³¤í¡¢¤Ý¤í¤ê¤Î3¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Âç±§Ãè¤Î¤«¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏµå¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÀ±¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³Åç¡×¡£¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹3¿Í¤Ï¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¸ÄÀË¤«¡£¤È¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¡¢¤±¤ó¤«¤ò¤·¤Æµã¤¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¤ÏËÁ¸±¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Í¦µ¤¤ÈÍ§¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´üÊüÁ÷¤Ï¡¢2025Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆºÇÄ¹µÏ¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤Âå¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç±Ê±ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê3¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬³Ú¤·¤¯¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁ´À¹´ü¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¼«¿È¤¬»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¤¸¤ã¤¸¤ã¤Þ¤ë¡¦¤Ô¤Ã¤³¤í¡¦¤Ý¤í¤ê¤Ç3¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
