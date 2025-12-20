¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤êÌò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¼ç±éÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÂçÀôÍÎ¡×¤òÂçº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï12·î4Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯¤Î½©¥É¥é¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¶É¤¬½©¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡Ù¤Ç¤Ï¤Þ¤êÌò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤É¤óÄì²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤òµß¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÊ¸ÂÀ¤òÇ®±é¡£¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ¸ÂÀ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ï¤Þ¤êÌò¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤È¤Ü¤±¤¿´¶¤¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬ÂçÀô¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÀ¼¤¬ÆÉ¤á¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»³Íü¸©¡Ë¡¢¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê±éµ»¤«¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£12·î9Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Î²½ÀÐÃË¡£·ù¤ß¤¬Â¿¤¯¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¾¡ÃË¤ò¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬È´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤Æ¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤Ë¤âÁÇÄ¾¤ËÈ¿¾Ê¤Ç¤¤ë¾¡ÃË¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÝµÆ«¤·¤µ¤ä¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¤À¤»¤ë¤Î¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
³Æ¶É¤¬½©¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡Ù¤Ç¤Ï¤Þ¤êÌò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§ÂçÀôÍÎ¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ë¡¿34É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤É¤óÄì²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤òµß¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤È¤Ü¤±¤¿´¶¤¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬ÂçÀô¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÀ¼¤¬ÆÉ¤á¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»³Íü¸©¡Ë¡¢¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê±éµ»¤«¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ë¡¿127É¼
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£12·î9Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Î²½ÀÐÃË¡£·ù¤ß¤¬Â¿¤¯¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¾¡ÃË¤ò¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬È´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤Æ¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤Ë¤âÁÇÄ¾¤ËÈ¿¾Ê¤Ç¤¤ë¾¡ÃË¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÝµÆ«¤·¤µ¤ä¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¤À¤»¤ë¤Î¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)