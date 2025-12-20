¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª2025Ç¯¥é¥¹¥È¤ÎºÇ¶¯³«±¿Æü¤Ï¡Ö12·î21Æü¡×¡¢1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î³«±¿¥®¥Õ¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
12·î21Æü¤Ï¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤È¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¤¬½Å¤Ê¤ëÆü¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤ËÇ¯¤Ë3¡Á4²óÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Îø¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤È¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎµÈÆü¤¬½Å¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎñ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ëºÇ¶¯¤Î³«±¿Æü¡£¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤Ï¡¢°ìÎ³¤ÎÌâ¡Ê¤â¤ß¡Ë¤¬ËüÇÜ¤Ë¼Â¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¤ÏÇ¯¤Ë¿ôÆü¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÆü¤Ç¡¢Å·¤¬ËüÊª¤Îºá¤ò¼Ï¡Ê¤æ¤ë¡Ë¤¹Æü¤È¤µ¤ì¡¢²¿»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥ì¥¢¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Êµ¡²ñ¤ÎÆü¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¤¯¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤È¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¤¬½Å¤Ê¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÀ®²Ì¤¬²¿ËüÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºâÉÛ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏºâÉÛ°Ê³°¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Î±¿µ¤¤â¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î³«±¿Æü¤Ë¿·Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³«±¿¥¢¥Ã¥×¡ß¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥Æ¥à4Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¤ª¼ò¡×¡Ê°ìÇÕ¤Î¤ª¼ò¤«¤é¿ÍÌ®¡¦¸òÎ®¤¬¹¤¬¤ë¡Ë¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÈË±É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡ÖOld Parr Superior¡×¡£º¤Æñ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼Ð¤á¤Ë·¹¤±¤Æ¤âÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«Àß·×¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â·è¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Ê¤¤±ïµ¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÈÄ¹¼÷¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À±ïµ¯¼ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇÄ¹¼÷¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¡£·ò¹¯Ä¹¼÷¤äÈË±É¤ò´ê¤¦¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Î³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥º¡×¡Ê¿ÍÀ¸¤ÎÄ©Àï¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡Ë¤«¤é¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÆ»¤ò³«¤¡¢¸å²¡¤·¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ºASICS¡ÖGEL¡ÝKAYANO 32¡×¡£Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿Æ±¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤È¤È¤â¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª»ö¤ò½çÄ´¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¿·Ç¯¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È³èÎÏ¤äÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
3¤ÄÌÜ¤Î³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¡×¡Ê³Ø¤Ó¤äÉ½¸½¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¡Ë¤«¤é¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤Ç°Õ»Ö¤äÁÛ¤¤¤òµ¤·¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯ËüÇ¯É®¤ÎPARKER¡Ö¥½¥Í¥Ã¥È ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥º¥ìGT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ËüÇ¯É®¡×¡£¥Õ¥ë¥´¡¼¥ë¥É¤Çºâ¡¦ÈË±É¤ò¾·¤¯¡£¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Î¶â¿§¤Ï¶â±¿¡¦ÉÙ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¥Ú¥óÀè¤Î18¶â¤Ï¶â¿§¤Î¶âÂ°¤Î¤¿¤á¡¢ÈË±É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤Î°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥·¥º¥ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥º¥ì¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê³Ê»ÒÌÏÍÍ¡Ë¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯½Ä¤È²£¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Êý¸þÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
4¤ÄÌÜ¤â¡Ö¥Ú¥ó¡×¤«¤é¡¢ËüÇ¯É®¤ÎWATERMAN¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥Ú¥éGT ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ËüÇ¯É®¡×¡£¾¦ÉÊÌ¾¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¡¢¥×¥í¡¦ÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤ä»Ö¤ò¶¯¤¯¤·¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î21Æü¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¤ï¤º¤«3²ó¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤È¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Îµ®½Å¤ÊÆü¤Ç¤¢¤ë¡ÊÂ¾¤Î2²ó¤Ï3·î10Æü¡¢10·î6Æü¡Ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò¤è¤êÎÉ¤¤±¿µ¤¤Ç·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÎñ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤Î¤âÎÉ¤¤¡£¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÍèÇ¯¤Î±¿µ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤¬¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¡Ö³«±¿¥¢¥Ã¥×¡ß¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥Æ¥à4Áª¡×³µÍ×¡Ï
³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¤ª¼ò
À½ÉÊÌ¾¡§Old Parr Superior
¾®Çä²Á³Ê¡§1Ëü4390±ß
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.oldparr.jp/superior/
³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥·¥å¡¼¥º
À½ÉÊÌ¾¡§GEL¡ÝKAYANO 32
²Á³Ê¡§2Ëü2200±ß
È¯ÇäÆü¡§6·î¡ÊÀè¹ÔÈ¯Çä³«»ÏÆü¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/running/kayano
³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ú¥ó
À½ÉÊÌ¾¡§¥½¥Í¥Ã¥È ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥º¥ìGT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ËüÇ¯É®
²Á³Ê¡§8Ëü8000±ß
È¯ÇäÆü¡§2·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.parker-japan.jp/product-page/2209265
³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ú¥ó
À½ÉÊÌ¾¡§¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥Ú¥éGT ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ËüÇ¯É®
²Á³Ê¡§4Ëü6200±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.waterman-japan.jp/product-page/2225133
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë