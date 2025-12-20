元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のファンクラブサイト内で結婚を発表した。その後、自身のインスタグラムも更新し、お相手が音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）であることも明かした。

ファンクラブサイト内のメールで「この度、結婚しましたことを報告させて下さい」などと伝え、ファンへの感謝とともに「2026年もまた色々な変化や進化を重ねて、大事なものを大事にできるそんな人であれるように一生懸命頑張ります」などとつづった。

今年は乃木坂46卒業生の結婚発表が相次いでいる。3月に井上小百合（31）が7ORDERの長妻怜央（27）との結婚、妊娠を発表。4月には永島聖羅（31）が俳優の市川知宏（34）と結婚したことを発表した。11月には能條愛未（31）が歌舞伎俳優中村橋之助（29）との婚約をツーショット会見で報告。今月3日には松村沙友理（33）が一般男性との結婚と妊娠を発表していた。

今年ここまで結婚を発表した4人は全て11年8月の結成時メンバーである1期生だった。北野は13年3月、2期生として乃木坂46に加入。2期生の中には芸能界から離れ近況が定かではない元メンバーらもいるが、結婚を公表するのは北野が初となる。