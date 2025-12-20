『スター・ウォーズ』の完全新作劇場映画『スター・ウォーズ／スターファイター』の撮影が終了したようだ。監督を務めるショーン・レヴィがSNSにて報告している。

「撮影終了！こんな感じで『スターファイター』ポストプロダクションに向かいます…」写真に映っているのはレヴィだ。何かの連絡通路のような壁面を軽やかに駈けている。

『スター・ウォーズ／スターファイター』は『ラ・ラ・ランド』（2016）ライアン・ゴズリングが主演を務める新作。『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』の5年後が舞台。あらすじ詳細は不明だが、タイトルから戦闘機パイロットを描くものと想像される。

共演には、DCドラマ「ランタンズ」でも注目のアーロン・ピエール、コメディアン出身のサイモン・バード、ミュージカル『ハミルトン』で主演も務めるジャマエル・ウェストマン、『イーグル・ジャンプ』（2016）などのダニエル・イングス、『マン・オブ・スティール』（2013）ロイス・レイン役や『メッセージ』（2016）のエイミー・アダムス。

悪役として、『X エックス』シリーズの“新世代スクリーム・クイーン”ミア・ゴス、『モービウス』（2022）「ハウス・オブ・ドラゴン」（2022-）のマット・スミスが起用されている。

『スター・ウォーズ』からは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）以来7年ぶりとなる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に日米同時公開予定。本作『スター・ウォーズ／スターファイター』はその翌年にあたる2027年5月28日にUS公開予定。