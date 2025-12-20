¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤ò¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÇ¯0.75%¤Ë°ú¤¾å¤²
¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀì¶È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹ÔBANK¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ò²þÄê¤¹¤ë¡£Å¬ÍÑ³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¶âÍø¤Ï¸½¹Ô¤ÎÇ¯0.50%(ÀÇ°úÁ°)¤«¤éÇ¯0.75%(ÀÇ°úÁ°)¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
Æ±¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¶âÍø¿å½à¤Ï¡¢¹ñÆâ¶ä¹Ô(³°¹ñ¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤ò½ü¤¯)¤Î¤¦¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¶âÍø¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë123¹Ô¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¸ÄÊÌ¾ò·ï¤ò½ü¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¹¶âÍø¤È¤·¤Æ¤Ï¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û100Ëü±ß°Ê²¼¤ÏÁ´³Û0.75%¡¢Ä¶²áÊ¬¤ÏÃÊ³¬Å¬ÍÑ
²þÄê¸å¤Î¶âÍø¤Ï¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â¤¬70Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ä¹âÁ´³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯0.75%¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢300Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¤ËÇ¯0.75%¡¢100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½¹Ô¤ÎÇ¯0.35%(ÀÇ°úÁ°)¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Î¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å°ú¤¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²þÄê¸å¤Î¶âÍø¿å½à¤äÅ¬ÍÑ³«»ÏÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÎÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÀ¯ºö¶âÍø¤Î¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¡×¤ò¶¯Ä´
¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹ÔBANK¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¼«Í³¤ÊÉáÄÌÍÂ¶â¤òÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¶âÍø¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¶âÍø²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¹Ô¤Ï¡ÖÀ¯ºö¶âÍøÊÑ¹¹¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¶âÍø¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÂ¶â¾¦ÉÊ¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡ûÆü¶äÍø¾å¤²¤ÇÍÂ¶â¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë? ¶âÍø¶¥Áè¤¬ËÜ³Ê²½
Åß¤ÎÍÂ¶â¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡Ö»²²Ã·¿¶âÍø¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¡£¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÇÇ¯4.20%(ÀÇ°úÁ°)¤ËÃ£¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Äê´üÍÂ¶â¤Î¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï19Æü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.5%ÄøÅÙ¤«¤é0.75%ÄøÅÙ¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£º£¸å¡¢¤³¤Î¿å½à¤¬°ìÄê´ü´Ö°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢Â¾¹Ô¤Ç¤âÉáÄÌÍÂ¶â¤äÃ»´üÄê´ü¤Î¶âÍø°ú¤¾å¤²¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
