¡Ö¹ÈÇò¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ"¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×"¤ò·Þ¤¨¤ëPerfume¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹ÆÃÈÖ¡¢¥ì¥¢³Ú¶ÊËþºÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÊâ¤ß
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯9·î21Æü¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é"¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×"¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Perfume¡£2Ç¯¤Ö¤ê17ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÉ½ÉñÂæ¤È¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¤³¦Åª¤Ê³èÌö¤ÎÎ¢¤Ç¸«¤»¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯»þ¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊÁÇ´é
ºòÇ¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·ëÀ®25¼þÇ¯¡õ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò½Ë¤¦¥é¥¤¥Ö¤ä°áÁõÅ¸¤Ê¤É¤ÎÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¡¹¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Î3¿Í¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2015Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖWE ARE Perfume WORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡×¤À¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤Ç12·î23Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢·ëÀ®15¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2014Ç¯10·î¡Á11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤¿³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡ÖPerfume WORLD TOUR 3rd¡×¤È¡¢2015Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç¤Î¡ÖSXSW 2015¡×¤È³¤³°¤Î³èÆ°¤òÃæ¿´¤ËÌó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
Áí»£±Æ»þ´ÖÌó500»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖËÄÂç¤Ê¥Õ¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤È¶¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤Ë´Ñ¸÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ëÅØÎÏ¤ä³ëÆ£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Þ¤Ç¶»¤ÎÆâ¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë°ìËë¤â¡£·ëÀ®¤«¤é¤ÎÂÀ×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£ÆÃÊÌÈÖÁÈ&¥é¥¤¥Ö¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¶áÇ¯¤ÎPerfume¤Î³èÌö¤Ö¤ê
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë²Ã¤¨¡¢12·î23Æü¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤Ç"Perfume DAY"¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖPerfume MUSIC VIDEO SPECIAL¡×¤Ç¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ÎòÂå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿ô¡¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤òÃ©¤ë¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤Ç¶áÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡ÖV.I.P.¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£2022Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLASMA¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¡ÖV.I.P. ¡½Perfume¡½ PLASMA¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢Åö»þ3¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿»Ñ¤òÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
·ëÀ®25¼þÇ¯&¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¤Î¡ÖV.I.P. ¡½Perfume¡½ ¡úÆñ°×ÅÙMAX¡ú¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹Ã¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤Î²°Éß¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿3¿Í¤¬Ææ²ò¤¤ËÄ©Àï¡£Perfume¤Î²áµî¤ä¤½¤ÎÇ¯¤Î10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ Á°ÊÓ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ²ò¤¤È¤¤¤¦¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤â»î¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¤½¤·¤Æ"¸Â³¦¤Ê¤·"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÂÐ¥Ð¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNO LIMIT!¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î11Æü¤ËZepp Haneda¤Ç¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¡¢¡ÖV.I.P. ¡½Perfume¡½ NO LIMIT! ¡ÁPerfume¡ß¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡Á¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¡£
Perfume¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ÐT¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤ËÊû¤²¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤ä¤¢¤Þ¤êÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ä¥ÐT¤Î¡ÖBluetooth Love¡×¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¡Ö¤Þ¤¿"¿·¤·¤¤Perfume"¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«Èà½÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£°ì¶èÀÚ¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ëº£¤³¤½¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆPerfume¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
