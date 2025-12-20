美香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/20】モデルの美香が12月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートにタイツを合わせたスタイルが話題を呼んでいる。

【写真】50歳人気モデル「脚長くて綺麗」ミニスカタイツコーデ

◆美香、ミニスカタイツコーデ披露


美香は「待ち合わせまで時間があってたまたま入ったCHANELで可愛いカチューシャを見つけて購入」とつづり、写真を投稿。モノトーン地にピンク色がポイントのミニスカートのセットアップにタイツを合わせている。

◆美香の投稿に反響


この投稿に「可愛い」「リアルバービー」「脚長くて綺麗」「似合ってて最高」などとコメントが集まっている。

美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）

