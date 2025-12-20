1²¯±ß»ÙÊ§¤¤¤Ç¡È¸µ¥«¥ì¤Ò¤¤¤µ¿ÏÇ¡ÉÉâ¾å¤Î¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤·È¿ÏÀ¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×
¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó¸µADORÂåÉ½¡Ê¸½OKAY¥ì¥³¡¼¥ºÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢ADOR¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¡¢BTS¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñºÇÂç¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êHYBEÂ¦¤¬Äóµ¯¤·¤¿¡È¸µÎø¿Í¤Ò¤¤¤µ¿ÏÇ¡É¤È¡È»Ò²ñ¼Ò¤ÎµÕ¥Ð¥¤¥é¥ëÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤Ë·è¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó¡¢¸µ¥«¥ì¤Ë1²¯±ß»ÙÊ§½ä¤ê¿À·ÐÀï
µî¤ë12·î19Æü¤Î¥ß¥óÂåÉ½¤ÏYTN¥é¥¸¥ª¡Ø¥¥à¡¦¥¸¥å¥Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÀµÌÌ¾¡Éé¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¶á¡¢Ë¡ÄîÁè¤¤¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1¤Ä1¤ÄÈ¿ÏÀ¤·¡¢HYBE¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÇ®¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¸µÎø¿Í¤Ò¤¤¤µ¿ÏÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥óÂåÉ½¤Ï¡Ö¼º¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¼çÄ¥¤À¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢HYBEÂ¦¤ÏË¡Äî¤Ç¥ß¥óÂåÉ½¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBANA¡×¤Î¥¥à¡¦¥®¥Ò¥ç¥óÂåÉ½¤¬¡¢NewJeans´ØÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤òÆÈÀê¤·¡¢µð³Û¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ß¥óÂåÉ½¤Ï¡ÖÈà¤È¤ÏNewJeans¤È¤Î·ÀÌóÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÂ¾¿Í¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ï¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌ¡¢¸µÎø¿Í¤ò¤Ò¤¤¤¤·¤¿¤¤¤«¡©¤à¤·¤í²¿¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¿´Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖHYBE¤¬¤¢¤¨¤Æ¡ØÎø¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á°¤¤É½¸½¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¼Á¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤»äÀ¸³è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥Þ¥¹¥³¥ßÁàºî¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÈà¤ÏÃ±¤Ê¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë²è¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èµé¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ®²Ì¤â½Ð¤µ¤º¡¢¹â¤¤¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯HYBE¤ÎÌò°÷¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¾å¤ËÈæ¤Ù¤Æ·è¤·¤Æ¹â¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀþ°ú¤¤ò¤·¤¿¡£
HYBE¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂå¹Ô²ñ¼Ò¡ÖTAG PR¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÈµÕ¥Ð¥¤¥é¥ë¡Éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ð¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥ß¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤ÎË¡ÅªÊ¶Áè³«»Ï¸å¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Îµ¼Ô¤«¤é¡ØTAG PR¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊÑ¤Ê¥Á¥é¥·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸å¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÇÐÍ¥¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÁÊ¾õ¤Ë¤â»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖHYBE¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î½êÍ¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´üÅª¤Ë¾ð¶·¾Úµò¤¬ÌÀ³Î¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡Åª½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºßÆâÍÆ¤òÀ°ÍýÃæ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸åÄÉ²Ã¤ÎË¡ÅªÂÐ±þ¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥ß¥óÂåÉ½¤Ï¡¢HYBE¤ÎÌµÍý¤ÊÇã¼ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¹â¤á¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖHYBE¤Ëºß¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤«¤é¡¢HYBE¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÖ»úÌäÂê¤ÈÌµÍý¤ÊÇã¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ«Î¸¤ò¼¨¤·¤¿¤¬ÌÛ»¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇã¼ýÂå¶â¤ÎÅ¬ÀµÀ¤È»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµêÌÀ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢HYBEÂ¦¤ÏÊüÁ÷¶É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖTAG PR¤ÎÌäÂê¤ÏHYBE¤ÈÌµ´Ø·¸¤ÊÊÌ¸Ä¤ÎÊ¶Áè¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊýÅª¤Ê¼çÄ¥¤òÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ®ÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤ÈË¡Äî¤ÇÀ§Èó¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡£