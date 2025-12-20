¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×Âç·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×¥Ð¥ËーÈÇ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Å¸¼¨Ãæ¡Ú#¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢12·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤¬À©ºî¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ç¤Ï¡ÖÎÐÃ«½Ðµ× ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¡×¡¢¡ÖÇú¹ë¾¡¸Ê ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¡×¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¡×¡¢¡Ö¥ß¥ë¥³¡×¤òÅ¸¼¨¡£½¼¼Â¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÈºÙ¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¡¢ºÌ¿§¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¡×¤Ï¥¥é¥ê¤Èµ±¤¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¥È¥¬¥Ò¥ß¥³
Çú¹ë¾¡¸Ê ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.
ÎÐÃ«½Ðµ× ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.
¥ß¥ë¥³
¡¡¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ëー»Ñ¤Î¡Ö¥Ñ¥ïー¡×¡¢¡Ö¥ì¥¼¡×¡¢¡ÖÉ±Ìî¡×¡¢¡Ö¥³¥Ù¥Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿§±ð¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥±ー¥ë¤ÇÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÛÁÇºà¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ù¥Ë ¥Ð¥ËーVer.
É±Ìî ¥Ð¥ËーVer.
¥ì¥¼ ¥Ð¥ËーVer.
¥Ñ¥ïー ¥Ð¥ËーVer.
(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦MAPPA