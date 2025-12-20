¡Ú»°±ºÈ¾Åç¤Ë½¸¤Þ¤ëÌ¾¼Ö¤¿¤Á@¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¡Û¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯»Ë¡ªÀ¤³¦25Âæ¤Î¸¸¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤â
¼çºÅ¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò°¦ÍÑ
12·î6Æü¤Ë¡Ø»°±ºÈ¾Åç¤Ë½¸¤Þ¤ëÌ¾¼Ö¤¿¤Á@¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ Presented by Revival CAFE¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÌ¾¼Ö¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¾¼ÏÂ100Ç¯»Ë¡ªÀ¤³¦25ÂæÀ¸»º¤Î¸¸¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤â¡¡Á´95Ëç
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹°æ³¤¤Î¼ê¸ø±à¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¤Ï¡¢ÁêÌÏÏÑ¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¡¢ÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤òË¾¤á¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óÈ´·²¤ÎÊ£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¡£µ¨Àá¤Î²Ö¡¹¡¢Æ°Êª¡¢Í·¶ñ¡¢°û¿©¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¢Âç·¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¼¼Æâ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
»°ºê¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢¤âÅ¸¼¨¡£¤³¤Î°ì³Ñ¤Ï½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°¦¼Ö¥¾¡¼¥ó¡£ ¹â·¬½¨Åµ
Æ±»ÜÀß¤ÎÂè3Ãó¼Ö¾ì¤ËÌó200Âæ¡¢¥Ò¥ë¥È¥Ã¥×¹¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë100Ç¯´Ö¤Î¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¼Ö¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬Èô¤ÓÎ©¤ÄÂç·¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ÎÄº¾å¤«¤é¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¶õ»£¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
º£²ó¤¬2²óÌÜ¤Ç¡¢½é²ó¤«¤éÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¡Ù¤Ç¡¢ÃÛ100Ç¯¤ÎÂ¢¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ØÂ¢¥«¥Õ¥§¡Ù¤Ë½¸¤¦¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤¬ÊªÀ¨¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç°§»¢¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»°ºêÍ³¸Ð¡Ê¤ß¤µ¤¤æ¤ß¡¢ºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢1965Ç¯¼°¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢ Mk-I¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡£
°ì»þ´ü¡¢°ÊÁ°¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü±Ñ¼«Æ°¼Ö¥â¥Î¤Î1974Ç¯¼°MG-B¤È¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¤¤¤¦¡¢2Âæ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¤¬¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ëÇ»Ì©¤Ê¥¯¥ë¥Þ¼ñÌ£À¸³è¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÌ¾¼Ö¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¾¼ÏÂ100Ç¯»Ë¡Ù
¥«¥Õ¥§¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»°ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢»°±º¤Ë¤¢¤ëÃÛ100Ç¯¤ÎÂ¢¤òÍ§¿Í¤¿¤Á¤È2015Ç¯¤«¤é¼êºî¶È¤ÇºÆÀ¸¤·¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¤ò2018Ç¯5·î20Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë°ìÌöÂç¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£
Âè1²ó¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥×¥ó5¼þÇ¯¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï7¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤¬¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ØÌ¾¼Ö¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¾¼ÏÂ100Ç¯»Ë¡Ù¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ ¹â·¬½¨Åµ
É®¼Ô¤Ï»Å»öÊÁ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè3Ãó¼Ö¾ì¤È¥Ò¥ë¥È¥Ã¥×¹¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²áµî¤Ë°ìÅÙ¤âÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·µì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢100Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¼´¤Ç¤Î¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¤ÎÊÑÁ«¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°¦¼Ö¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤«¤âºÆÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
½é²óÆ±ÍÍ¡¢º£²ó¤â¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸«³Ø¤ËÍè¤¿µìÃÎ¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤È10mÊâ¤¯Ëè¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤â³ÆÇ¯Âå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¼Ö¤¿¤Á¤ÎÍº»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤¡¡¢¥¤¥¤¸ÄÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÁý¼Ö¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤¡¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò²û¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
À¸»ºÂæ¿ô25Âæ¡¢¸¸¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª
ÍÎ¤ÎÅìÀ¾¡¢¿·µì¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÉ®¼Ô¤¬ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1995Ç¯¼°¤Î¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª155T/S TI-Z¡Ù¤À¡£
155¥¶¥¬¡¼¥È¤ÏÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬25Âæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä¸¸¤Î1Âæ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯¤Î¼Ö¸¡¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤â¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈRyou¤µ¤ó¡£ ¹â·¬½¨Åµ
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎRyou¤µ¤ó¤Ï41ºÐ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥Ó¥¢¥ó¥A112¥¢¥Ð¥ë¥ÈÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥À¤«¤é155T/S TI-Z¤Ë¾è¤ê¤«¤¨¤¿¡£
²áµî¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¤¬500¥Ä¥¤¥ó¥¨¥¢¡¢¥¢¥Ð¥ë¥È500¡ÊMT¡õMTA¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥±¥Ã¥¿¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¥Õ¥ê¡¼¥¯¤À¡£
¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬6Ëü6700km¤Î¸ÄÂÎ¤ò7¥õ·îÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ7Ëü1000km¤Ç¤¹¡£155¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î155¥¶¥¬¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¸½¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Á°½êÍ¼Ô¤Î¡Ø155¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¡¢2012Ç¯¼°¤Î¥Ù¥¹¥ÑPX150¡¢1993Ç¯¼°¤Î¥Û¥ó¥ÀCT110¡¢1980Ç¯¼°¤Î¥â¥È¥³¥ó¥Ý¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢155T/S TI-Z¤Ï½µËö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã»þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö25Âæ¤·¤«¤Ê¤¤¥¶¥¬¡¼¥È¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¥¤¥¤¤Ç¤¹¡£µ®½Å¤Ê¤Î¤Ç¶ËÎÏ¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×