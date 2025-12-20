【Flora Notis JILLSTUART】のホリデー限定コフレ♡

【Flora Notis JILLSTUART】から、ホールケーキのような可愛いBOXが目を惹く、ホリデー限定コフレが登場♡みずみずしく甘いラズベリーローズ＆バニラの愛おしくあたたかな香りのアイテムが揃った贅沢な一箱です。今回は、ホリデーの高揚感と人肌のぬくもりを感じることができる限定コフレをご紹介。2025年11月7日（金）より発売開始しています。

テーマは“Winter Flowery Party”

【フローラノーティス ジルスチュアート 】ラズベリーローズ＆バニラ コフレ〈限定品〉

価格：8,800円（税込）

純白の雪がヴェールのように街を覆う冬。肌寒さを忘れるほどきらめくのは、あなたのための”Flowery Party”。

この冬のFlora Notisは、甘くやわらかな花々の香りで包み込み、心にぬくもりを灯すようなひとときを届けてくれます。

オードパルファン 20mL

ホリデーの高揚感と人肌のぬくもりを感じる、心ときめくラズベリーローズ＆バニラの香り。

【Top】ラズベリー、ピーチ、マスカット

【Middle】ローズ*、ミュゲ、マグノリア*

【Last】バニラ、ムスク、ウッディ、アンバー

*天然香料

シマーボディオイル 50mL

乾燥しがちな冬の肌に、うるおいと輝きをもたらすボディオイル。ゴールドパール配合で、ほんのりきらめきを纏った肌へ。

リペアモイスト ヘアミルク 50g

髪のダメージを補修し、ニュアンスメイクも叶える、マルチユースなヘアミルク。熱・摩擦・紫外線から髪を守ります。

シマーリップエッセンス 8mL

乾燥しがちな冬の唇をケアするリップエッセンス。ラズベリーローズの彩りとゴールドパールの輝きが、艶やかで魅力的な唇へと導きます。

ときめきとぬくもりに胸が高鳴る♡



【Flora Notis JILLSTUART】ラズベリーローズ＆バニラ コフレ〈限定品〉は、すべてのアイテムがラズベリーローズ＆バニラの愛おしくあたたかな香りです。

ホリデーの高揚感と人肌のぬくもりを感じる、心ときめく香りが、乾燥しがちな冬の肌と髪、唇を包み込みます。

ホールケーキのような可愛いBOXを開けると、細部まで可愛い4つのアイテムが！大切な方へのギフトや、今年一年頑張った自分へのご褒美にもぴったりなアイテムです。