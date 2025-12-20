『僕のヒーローアカデミア』ジャンフェスで匂わせ「4月3日に発表が…」 ファンも予想で大盛り上がり「映画くるか???」
千葉・幕張メッセできょう20日に開催中の『ジャンプフェスタ2026』にて、漫画『僕のヒーローアカデミア』のステージイベントが開催。テレビアニメシリーズ初回放送日であった4月3日になんらかの発表があるという“匂わせ”があった。ファンは“匂わせ”の内容で盛り上がっている。
【画像】昔と顔違う！社会人になったデク アニメ最終回の場面カット
イベントでは、『週刊少年ジャンプ』連載時には未掲載、原作コミックス最終第42巻に収録された作者・堀越耕平氏の描き下ろしエピソードNo.431「More」のアニメ化など、10周年を記念した企画を多数発表した。その中で、梶裕貴から匂わせる発言があった。
ネット上では、「ヒロアカまだなにかあるの!?うれしすぎ」「4月3日ヒロアカ映画発表全裸待機」「ヒロアカ4月に映画くるか…???」「ヒロアカまだまだ終わらないなぁ」などと盛り上がっている。
『僕のヒーローアカデミア』は“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が2014年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、2024年8月5日に完結。コミックスは累計1億部を突破する人気作品で、テレビアニメが2016年4月から第1期の放送がスタートし、第8期まで制作されると2025年12月13日に最終回を迎えていた。
