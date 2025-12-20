いつの間にか誰かから恨みを買うことがあります。この恨みが度を過ぎることで、その思いが怨念のようになった生き霊が人に取り憑いてしまうこともあるようです。道雪葵さんの作品『クールなふたりは見かけによらない』の番外編『寺生まれの男と、生き霊に憑かれまくる男』では、生霊に憑かれる男性の姿が描かれています。X（旧Twitter）上に投稿されると、約5万いいねがつくほどの反響を集めました。



【漫画】生き霊にスクラム組まれる男の正体（全編を読む）

主人公・多田野には、いつも日替わりで女の生き霊が取り憑いています。寺で生まれた同僚は霊が見えるため、多田野のことが苦手でした。しかし、今日は生き霊たちがなんとスクラムを組んで多田野の周りを漂っています。



女の生き霊たちは、その場で多田野への『恨み発表会』を始めます。多田野は、かつて付き合っていた彼女たちにとても優しく接していました。しかし、ある彼女はお花見デートの際にサプライズでお弁当を作ったら、多田野も作ってきてくれた上にとんでもなく豪華だったのです。



このお弁当への敗北感から、彼女は自身のお弁当を隠そうとするも、多田野はそれを見逃さず、彼女のお弁当を喜んで食べてくれました。しかしこの行為が彼女にとっては公開処刑を食らった気分になったのです。



また別の彼女は自宅に多田野を招いた際に、手を洗う時間があまりにも長いので様子を見に行きました。すると、多田野は洗面所の鏡についた水アカがなくなるように鏡をピッカピカに拭き上げていたのです。



その後も多田野が来るたびに家電がきれいになっていき、不審に思った彼女が多田野のカバンを見ると、そこには大量の掃除道具が収納されていました。彼女が多田野に「なによこのセスキは！？」と問い詰めると、多田野は「汚れを見ると興奮が抑えられなくてついヤッてしまうんだ」と発言します。この言葉をきっかけに、彼女は多田野のことが怖くなり別れたそうです。



寺生まれの同僚は「女の方から根を上げるのか…」と傍観していましたが、さすがに4人に憑かれて多田野もしんどそうなのでさりげなく追い払おうとします。しかし多田野が除菌スプレーで机を掃除すると、生霊たちはまたたく間に追い払われていったのでした。



同作に対しSNS上では「面白すぎて本編漫画買ってしまった！」「除菌スプレーにお清め効果あるのかな？」など、爆笑の声が多く寄せられています。そこで、作者の道雪葵さんに話を聞きました。



本編を知らない方にも楽しんで読んでもらいたい

ーこの作品を描いたきっかけなどを教えてください。



『クールなふたりは見かけによらない』をもっとたくさんの人に読んでもらいたいのですが、商業の連載漫画なのでSNSに全話載せるわけにもいかず、ショートおまけ漫画的なものを描くことで、元々連載を読んでいる人も読んでない初見の人も楽しめるようにしたいと思いました。



あと、私がホラー大好きなので、そっちの知識をギャグに生かせるかなと思いました。除菌スプレー的なものが幽霊に効く、とかはホラー界隈（？）でよく言われているので。



ー普段作品内で、多田野さんを描く際にはどのようなことに気をつけていますか。



「家事ができる好青年」だけれども、過去にたくさんの女性に振られてきた確かな「やばさ」を感じていただけるように描いています。たまにやりすぎて、担当さんにネームでストップがかかることもあります。本当に気をつけたいです。



―作品の宣伝などを。



ありがたいことに連載は続いていまして、現在『クールなふたりは見かけによらない』の4巻が発売中です。おまけページもカバー裏も毎巻、描けるだけ描いているので、ぜひお手にとってもらえるとうれしいです！



（海川 まこと／漫画収集家）