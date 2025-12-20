¡Ú»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡Û¿Æ»Ò¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×ºî¤ê¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÎ¸³¡ª¡ª¸åÊÔ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÇÅÄ¥«¥è¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤âÊªºî¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤ª³¨ÉÁ¤¤ä¹©ºî¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤È¤¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¿Æ»Ò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶µ¼¼¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¤·¤«¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó»ä¤¬¼õ¹Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×ºî¤ê¡×¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¿Æ»Ò¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¡£
¸åÈ¾¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×ºî¤ê¤ËÄ©Àï¡ª
¤¤¤è¤¤¤è¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×¤ÎÀ½ºî¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ç¥¹¥¯¤Ë¡¢¥¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼«Âð¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤äÆ»¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡ª
ÀÚ¤ê¤¯¤º¤Ê¤É¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤â¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
ºî¤ê¤¿¤¤ÊÁ¤ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤è¤¦
¤Þ¤º¤ÏÀ½ºîÎã¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÊÁ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£À½ºîÎã¤Ï10¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³¨¤äÊÁ¤ò·è¤á¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ½ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
»ä¤ÏÇ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÇ¤È·î¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ä±ôÉ®¤Ç²¼³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¾Ã¤·¥´¥à¤Ç¾Ã¤»¤ë¤Î¤Çµ¤³Ú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¶¯¤¯ÉÁ¤¯¤È¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ø¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢É®°µ¤Ï¼å¤á¤Ç²¼½ñ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
²¼½ñ¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯·ê¤¢¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¤â·ê¤Ï³«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯²¡¤·¥Ô¥ó¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò»É¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÁÛÁü¤è¤ê¤â·Ú¤¤ÎÏ¤Ç³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¸Ç¤¤¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎÏ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤Ç¤â³«¤±¤é¤ì¤ëÁÇºà´¶¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦·ê³«¤±ºî¶È
¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª¡¡¤×¤¹¤×¤¹³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤ë»ä¡£¤É¤ó¤É¤ó²¡¤·¥Ô¥ó¤Ç²¼½ñ¤ÉôÊ¬¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤âÌµ¸À¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤×¤¹¤×¤¹»É¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¿¨¤¬¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ¼¼¤Ç¤¹¤¬¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤¤ä¤Þ¤µ¤ó¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Î¶ÀÐ¤µ¤ó¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼ÌÛ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¤½¤Î´Ö¤ÏÎ¶ÀÐ¤µ¤ó¤È¤¢¤¤ä¤Þ¤µ¤ó¤¬¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÎ¶ÀÐ¤µ¤ó¡£
µÙ·Æ¤Ê¤É¤â¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ»ä¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä
ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ä¤¬¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢·î¤Î·Á¤Ë¤¯¤êÈ´¤¯¤È¤³¤í¡£¾¯¤·¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÚÃÇÌÌ¤¬¥®¥¶¥®¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¡¤·¥Ô¥ó¤Ç»É¤¹¤È¤¤Ï·Ú¤¤ÎÏ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¯¤êÈ´¤¯¤È¤¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾Ç¤é¤º¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ï´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î¶ÀÐ¤µ¤ó¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È°Â¿´´¶
¡Öºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤ÎLED¥é¥¤¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
³«¤±¤¿·ê¤«¤é¸÷¤¬Ï³¤ì¤ÆÊÁ¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ä¸÷¤ÎÆ©¤±Êý¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·ê¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÏËÀ¤ä¤¹¤ê¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¹¤²¤Þ¤¹¡£Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¸÷¤ÎÆ©¤±Êý¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥Ï¥Þ¤ë¡ª¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×
ÅÓÃæ¡¢Ì¼¡Ê10ºÐ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç°ìÃ¶¸òÂå¡£¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤¬³ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´ù¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À½ºî¤¹¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Êªºî¤ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¡Á¥Ï¥Þ¤ë¡Á¢ö¤×¤¹¤×¤¹³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÌÛ¡¹¤È·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
°ìÃ¶ºî¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò1¿Í¤º¤ÄÈäÏª¡£¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¡¢¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ëºî¤ëÊý¤ä¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ÌÏÍÍ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Êºî¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Î¶ÀÐ¤µ¤ó¤â²èÌÌ¾å¤«¤éÃúÇ«¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ö²¿¤«¼ÁÌä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î»þ´ÖÆâ¤Ç´°À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤«¤´°Â¿´¤ò¡£
¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È
¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×¤ÏÇ¨¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¨¤ì¤ë¤È¤»¤Ã¤«¤¯³«¤±¤¿·ê¤¬°à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸÷¸»¤È¤·¤Æ¥í¥¦¥½¥¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ç³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç´¥ÇÕ¡ª
¤ªÈäÏªÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë³§¤µ¤ó¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎ¶ÀÐ¤µ¤ó¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼´Ì¡ª
¡Ê¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¢¡¼¡ª¡Ë¤È¤ä¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿»ä¡£¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Æ¤ª¶µ¼¼¤Ï½ªÎ»¡£
ÂÎ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤Î¸å¡Ä¡Ä
¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¼ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ¼¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥é¥ó¥×ÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥é¥ó¥×¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È½¸Ãæ¤·¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ê¥â¥ê¤ÈÀ½ºî¤ò¤·¤Æ¡¢ÃØéá¤ÎÁã¤ä¥³¥¦¥â¥ê¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡£Éô²°¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
åºÎï¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡¡½À¤é¤«¤ÇÃÈ¤«¤¯¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤«¤éÆ©¤±¤ë¸÷¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤Ë±Ç¤ë±Æ¤ä¸÷¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥³¥¿¥Ä¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤â¡Ö¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤â¿¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¡£¤½¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ò¥é¥ó¥×¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤Ç¤¤ëÎ¶ÀÐ¤µ¤ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ¼¼¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ÎÎò»Ë¤äºÏÇÝÊýË¡¤Ê¤É¤â¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ¼¼¤Ç¤Ï¼«Âð¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÛ¡¹¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÀ½ºî²áÄø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´°À®¸å¤â¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÃÈ¤«¤¤Åô¤ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥é¥ó¥×ºî¤ê¡×¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
