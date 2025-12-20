¥Û¥ó¥À¡Ö¿·¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×È¯É½¤Ë¡È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡É¤ÎÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö¥Ç¥Ã¥Ã¥Ã¥«!!¡×¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼¡ª °ìÊý¤Ç¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥²¡¼¥ÈÉü³è¡×ÂÔË¾ÏÀ¤â¡ª Ä¶¥ì¥È¥í¤Ê¡È½éÂå¥í¥´Éü¹ï¡É¤Î¡ÖÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢3Îó¥·¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Öe¡§HEV AIR EX 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤ª¤è¤Ó¡Öe¡§HEV SPADA 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤òÀßÄê¤·¡¢ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁáÂ®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡É¤Î¥Û¥ó¥À¡Ö¿·¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê64Ëç¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤¬ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1996Ç¯5·î¤Î¤³¤È¡£
¡¡FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¾èÍÑ¼Ö¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾²¤ÎÄã¤µ¤È¹Âç¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¥é¥¤¥¯¤Ê±¿Å¾´¶³Ð¤ò¼Â¸½¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½éÂå¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤«¤éÍèÇ¯2026Ç¯5·î¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎò»Ë¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Ê²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¹Ô·¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿6ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¤½¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ½éÂå¤ä2ÂåÌÜ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÄ¾Àþ´ðÄ´¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ø¤È²óµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4800mm¡ßÁ´Éý1750mm¡ßÁ´¹â1840mm¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ë¼Ö³Ê¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ºÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¼Ö3¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÀìÍÑ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¡ÖAIR¡Ê¥¨¥¢¡¼¡Ë¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¡ÖSPADA¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦2¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎÂç¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¹ñÆâ¥Û¥ó¥À¼Ö»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÖÎ¾´¶³Ð¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾è°÷¤Î»ë³¦¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤êÊª¿ì¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤âÁÀ¤Ã¤¿¡¢Í¥¤·¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡Öe¡§HEV¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¾åµéÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢½éÂå¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö30¼þÇ¯ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤ä¡¢¥·¡¼¥È¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÀìÍÑ¥¿¥°¡×¤¬ºÎÍÑ¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãó¼Ö»þ¤ä¶¹¤¤Æ»¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢¸åÂà»þ¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¸åÂà½Ð¸Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡¢Ìë´Ö¤Î»ëÇ§À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥à¡×¡¢¡ÖLED¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ËÁê±þ¤·¤¤²÷Å¬¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬É¸½à¤ÇÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢e¡§HEV AIR EX 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬409Ëü8600±ß¤Ç¡¢e¡§HEV SPADA 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬415Ëü9100±ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁáÂ®Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ä¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤Î©ÇÉ¤Ê¼Ö³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Îºî¤ê¤¬¤Þ¤È¤â¤Ç¡¢²ÃÂ®ÀÇ½¤äÇ³Èñ¤âÍ¥½¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¤¤À¡ª¡×¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¼Ö¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÁá¤¯¤â¹ØÆþ°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢½éÂå¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î²Á³Ê¤¬½éÂå¤Î2ÇÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖµëÎÁ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤¬¡¢º£¤ä400Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÀèÂå¡Ê5ÂåÌÜ¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥²¡¼¥È¡×¤ÎÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥²¡¼¥È¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖAIR¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÀßÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø¥»¥ì¥Ê¡Ù¤Î¾å²¼Ê¬³ä¤Ç³«¤¯¥¬¥é¥¹¥Ï¥Ã¥Á¤è¤ê¤â¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¥²¡¼¥È¤ÎÊý¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®Îõ¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬»ß¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤â³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Êµ¡¹½¤Ï¡¢¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Î²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ä¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ø¤Î¾è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô·¿¤Ç¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÁ´Ä¹4.8m¤Ï¥Ç¥«¥¤¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö4WD¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¤ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4WDµ¡¹½¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÍ×Ë¾¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢À®½Ï¤·¤¿´°À®ÅÙ¤È½¼¼Â¤ÎÁõÈ÷¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿È¿¶Á¤ÎÂ¿¤µ¤¬²¿¤è¤ê¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£