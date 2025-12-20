¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×¡ÚºÇ½ª²ó¡ÛÆ¨Èò¹Ô¤Î²Ì¤Æ¤Ë¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¾À¸¡Ë¤ÈâÃ´õ¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
¥É¥é¥Þ24¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤ò¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡£
ßº¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿³¤ÊÕ¤ÎÄ®¤òË¬¤ì¤¿¹ªÌ¦¤ÈâÃ´õ¡£Â«¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à2¿Í¤À¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Æ¨Èò¹Ô¤Î²Ì¤Æ¤Ë2¿Í¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡ãºÇ½ª²ó¡äÆ¨Èò¹Ô¤Î²Ì¤Æ¤Ë¹ªÌ¦(¶¶ËÜ¾À¸)¤ÈâÃ´õ(¹±¾¾Í´Î¤)¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
ºÇ½ª²ó Æ¨Èò¹Ô¤Î²Ì¤Æ¤Ë2¿Í¤Ï¡Ä
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ä®¤Î³¤¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦âÃ´õ¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¾À¸¡Ë¡£
åºÎï¤ÊÀÄ¤¤³¤¤ÈÀÎ¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»´ò¤·¤½¤¦¤ÊâÃ´õ¤È¹ªÌ¦¤ÏÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡£
¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËÃ´Åö¤·¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¤«¤é¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë·º»ö¡¦ÅãÆ²¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èßº¤ÈâÃ´õ¤ÏÂÐÖµ¤¹¤ë¡½¡½¡£´í¸±¤ÇÀÚ¤Ê¤¤¤Ò¤È²Æ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª
¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
´ä°æ¹ªÌ¦¡Ä¶¶ËÜ¾À¸(timelesz)
ÊÒ¶Íßº¡¿âÃ´õ¡Ä¹±¾¾Í´Î¤
Å·À¥°¦°áÆá¡Ä±ÊÀ¥è½»Ò
Àé¼ï¥â¥Ê¡ÄÀÐÀîÎÜ²Ú
¿åÀîæÆÂÀ¡Ä¾æÂÀÏº
ÎÜÆà¡Ä½©ß·Èþ·î
¥¨¥Þ¡Ä¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í
Ëö¼¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÄÈô±ÊÍã(¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë)
¿·¾±³¤ÅÍ¡ÄÀõÌî½×ºÈ
¡»
»°Âð·½¸ã¡ÄËïÌÚÎèÌï
ÅãÆ²²íÌé¡ÄÇë¸¶À»¿Í
µÓËÜ
³«¿¿Íý
´ÆÆÄ¡¦±é½Ð
È¬½Å³ßÉ÷²í
¸¶ºî
MANGAmuse¡¦²Ö°æ¥«¥ª¥ê¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×
(AMUSE CREATIVE STUDIO¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ´©)
²»³Ú
º´µ×´ÖÁÕ
¼çÂê²Î
¡ÖLimited Nights¡×
timelesz¡ÊOver The Top)
ED¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖGive in¡×
¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤
¡ÊCLWP Records)
À©ºî
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿ PROTX
¡Ú¸ø¼°X¡Û @tx_hitonatsu
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û @tx_hitonatsu
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û @tx_hitonatsu