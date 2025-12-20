¡ÚÉã¡ÖÂç³Ø¹Ô¤¯¤Ê¤éÅÚ²¼ºÂ¤·¤í¡ª¡×¡Û²È¤ò½Ð¤ëÌ¼¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ä²¿¤Î¤³¤È¡©¡ãÂè12ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤âÂå¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅØÎÏ¤À¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¶µ°é»ñ¶â¤ò²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶µ°é»ñ¶â¤ò½Ð¤·½Â¤ë²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè12ÏÃ¡¡Ì¼¡¢¼«Î©¤Î¤È¤¡Ú¥ß¥µ¥È¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤â¤¦¥Ò¥Ç¥¤µ¤ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ä¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë´¶¼Õ¤·¤í¡×¡Ö³ØÈñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï°Î¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤½¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ß¥µ¥È¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤ó¤ÆÆæ¤Î¥¨¡¼¥ë¡£Ì¼¤Î¼«Î©¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ë·è¤·¤ÆËä¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹Â¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
Âè12ÏÃ¡¡Ì¼¡¢¼«Î©¤Î¤È¤¡Ú¥ß¥µ¥È¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤â¤¦¥Ò¥Ç¥¤µ¤ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ä¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë´¶¼Õ¤·¤í¡×¡Ö³ØÈñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï°Î¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤½¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ß¥µ¥È¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤ó¤ÆÆæ¤Î¥¨¡¼¥ë¡£Ì¼¤Î¼«Î©¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ë·è¤·¤ÆËä¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹Â¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È