子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。CDの整理について綴りました。



古村さんは、「今日は映画の撮影スケジュールが変更になり時間が出来たので 思い切ってCD＆DVDの整理をしました」と投稿。

続けて「多分 再々再発した2023年からは何も触ってないはずだから 3年ぶり」と、しばらくの間、CDやDVDにまったく触れてこなかったことを明かしました。





古村さんは「今はほとんど聴かなくなったCD でも時を戻すCDたちは やっぱり側にいて欲しい」と綴り、思い入れのあるCDに名残惜しさを滲ませました。

どのCDを断捨離するのか、「どうしましょうセレクトが悩ましい」と、なかなか決心ができないようです。





そして古村さんは、「もう一度CDラジカセで聴いてみたくなっちゃった セレクトはそれからでもいいかな ということで 今日は片付け途中でグンナイ」と、締めくくりました。





古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、翌年、映画デビュー。21歳の時には、NHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在はがんの治療と向き合いながら、講演活動を行うなど前向きに活動を続けています。





2012年1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年3月、「がん」が「再発」。

2017年11月、「がん」が「再々発」。

2023年1月、「がん」が「再々再発」。

現在も治療中だといいます。

【担当：芸能情報ステーション】