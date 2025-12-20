来月下旬に中国へ返還される上野動物園のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。返還の発表から初めての週末を迎え、一目でも見ようと、早朝から多くの人が訪れました。

上野動物園の双子パンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、来月26日から31日の間に、中国へ返還されることが発表されています。

記者

「朝7時前の寒さの中ですが、既に長い長い行列ができてます」

きょう発表からはじめての週末を迎え、2頭を一目でもみようと、早朝から多くの人が列をつくりました。

来園者

「来週以降はチケットが取れなくて、今日その分もしっかり見ようと思います」

「最後になっちゃうと思うんですけどパンダをちゃんと目に焼きつけて帰りたいです」

多くの人が訪れたことから、上野動物園では開園を15分早めて対応。

9時15分の開園時にはおよそ3600人が並び、パンダの観覧は午前10時半すぎに締め切られました。事前申し込み無しでの観覧はあすが最後で、来週23日からは事前予約制、来月14日からは事前の抽選制となります。