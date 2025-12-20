TBS系バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に幽霊役で出演したセクシー女優の矢埜愛茉（29）が17日、Instagramを更新。胸元あらわな撮影オフショットを披露した。

【映像】矢埜愛茉、胸元あらわなオフショット＆水着でサウナを満喫

「前田美里」として10代のころから舞台、アイドル、グラビアなどマルチに活動していた矢埜。2024年2月からは「矢埜愛茉」に改名し、セクシー女優としてデビューした。

Instagramでは、赤いビキニでポーズを決める姿や、黒の水着でサウナを満喫する動画など、色気あふれる姿を投稿している。

矢埜愛茉、撮影オフショットを披露

矢埜は2025年12月17日に放送された、TBS系バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」にセクシーな幽霊役で出演。

放送終了後に更新されたInstagramでは、「水曜日のダウンタウン 名探偵津田 第四弾に幽霊役で出演させていただきました。やっとお知らせできてホッとしております。来週も楽しみだ…！」とつづり、胸元あらわな幽霊衣装のオフショットを公開している。

この投稿にファンから、「津田さんがうらやましい〜」「セクシーでした」「こんな幽霊が自分の枕元にも現れてくれたらうれしい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）