300キロ超の巨大クロマグロを釣り上げたことで話題になった、タレントの片原恵麻さんが自身のインスタグラムを更新。アオリイカを釣ってからの料理動画を投稿しています。



【写真を見る】【 片原恵麻 】アオリイカ釣って→さばいて→ソテーで「ほぼクリパ」 見事な腕前にフォロワー感嘆「エマsキッチン健在」





片原さんは、釣り船でアオリイカを見事に釣り上げて笑顔。そこに「捌いていくよっ」と文字が入ると、場面は片原さんのキッチンに移ります。









片原さんは、キッチンばさみを使うなどして手際よくアオリイカの胴体を切り開き、薄皮を剥いでいきます。これから作るのは「シンプルなイカのソテー」「（レストランで）美味しすぎたから再現したい」とのことで、切り開いたイカの身に包丁を入れていく手つきは確かで迷いがありません。今回は「親友達」と「ホムパ」クリスマスも近いので「ほぼクリパ」とのこと。









片原さんが「捌き完了〜！！！」と、バットに並べたイカの身を見せると、次のカットでは見事なソテーに早変わり。「エマsキッチンは健在」「釣るのも良いけどその後の料理が堪らん」と感嘆するフォロワーに「みんなはイカ料理なにがすきー？」とテキストで問いかけた片原さんに、「お刺身」「カルパッチョ」「ゲソ天」「一夜干し」「台湾屋台風イカ焼き」など、素直で様々な答えが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】