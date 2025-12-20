¡ÖÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í¡×Åì½Ð¾»Âç¤Î¿ÍÊÁ¤òÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤¬Àä»¿
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Îµ¢¹ñÄ¾¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢Î¹¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Åì½Ð¾»Âç¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼íÎÄ¤ò°¦¤¹¤ëÅì½Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¤¢¤ë¡ÖÙÝ¡×¤¬Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¯¤ë¤Þ¤¬¸ì¤ëÅì½Ð¾»Âç¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¹°¼ù»á¤«¤éÎ¹¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Åì½Ð¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÅì½Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡×¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»Ãæ¤ÎÅì½Ð¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Ö¶ìÆñ¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¹¤Î½ªÃåÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ÏÊ©¶µ¤ò¿¼¤¯¿®¶Ä¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î°ìÀÚ¤Î»¦À¸¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ä¶¤¬¡¢¼«¤é»³¤ËÆþ¤ê¼íÎÄ¤ä²òÂÎ¤ò¹Ô¤¦Åì½Ð¤Ë¡¢´ñÌ¯¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅì½Ð¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢YouTube¤Ç¤â»³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤È¤«¡¢¼í¤ê¤È¤«²òÂÎ¤È¤«¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ï¡¢°ìÀÚ¤Î»¦À¸¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤Æ¡×
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤¿Åì½Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÅì½Ð¤µ¤ó¤Ë»¦À¸¶Ø»ß¤Ï¥¥Ä¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÍã¤ò捥¤¬¤ì¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£