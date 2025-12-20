¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î2025Ç¯ÈÎÇä¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¡Ö¤«¤éÍÈÊÛÅö¡×¡¢1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä?
»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¤Î¡ÖHotto Motto(¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È)¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤Î2025Ç¯Ç¯´ÖÈÎÇä¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î´ü´Ö¤Ç½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖÈÎÇä¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÄêÈÖÊÛÅö¥È¥Ã¥×5¡×¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×(590±ß)¤ò´Þ¤à¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×(460±ß)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±Å¹ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¤ª¤«¤«º«ÉÛ¤È¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¡¢°á¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢¿È¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤ÎÇò¿Èµû¤Î¥Õ¥é¥¤¤È¤Á¤¯¤ïÅ·¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿°ìÉÊ¡£
1°Ì¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×
2°Ì¤Ï¡Ö4¥³Æþ¤ê ¤«¤éÍÈÊÛÅö¡×(570±ß)¡Ö6¥³Æþ¤ê ¤«¤éÍÈÊÛÅö¡×(720±ß)¤Î¹ç»»¤ò´Þ¤à¡Ö¤«¤éÍÈÊÛÅö¡×¡¢3°Ì¡Ö¶å½£¥Á¥¥óÆîÈÚÊÛÅö¡×(670±ß)¤ò´Þ¤à¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚÊÛÅö¡×(670±ß)¡¢4°Ì¡ÖÆùÌîºÚßÖ¤áÊÛÅö¡×(690±ß)¡¢5°Ì¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¥é¥ó¥Á¡×(520±ß)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
2°Ì¡Ö¤«¤éÍÈÊÛÅö¡×¡¢3°Ì¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚÊÛÅö¡×¡¢4°Ì¡ÖÆùÌîºÚßÖ¤áÊÛÅö¡×¡¢5°Ì¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¥é¥ó¥Á¡×
¡ÖÈÎÇä¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄêÊÛÅö¥È¥Ã¥×5¡×¤Î1°Ì¤Ï¡¢¥¨¥Ó¤ÎÅ·¤×¤é2Èø¡¢¥¤¥«¤ÎÅ·¤×¤é¤Ê¤É¤Î³¤Á¯Å·¤×¤é¤È¡¢ÌîºÚ3¼ï¤ÎÅ·¤×¤é¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö³¤Á¯Å·Ð§¡×(3·î¡¦8·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
1°Ì¡Ö³¤Á¯Å·Ð§¡×
2°Ì¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×(4·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ)¡¢3°Ì¡Ö¾ÆÆù¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡×(2·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ)¡¢4°Ì¡Öµí¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡×(10·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ)¡¢5°Ì¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×(3·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2°Ì¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¡¢3°Ì¡Ö¾ÆÆù¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡×¡¢4°Ì¡Öµí¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡¢5°Ì¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×
