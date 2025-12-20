ÉÙ»Î»³¤¬¸«¤é¤ì¤ë·ê¾ì¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢1°Ì¤Ï? - 2°ÌÅìµþÅÔ¡¦¹âÈø»³¡¢3°ÌÀÅ²¬¸©¡¦Çò»å¤ÎÂì
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¸¤ã¤é¤ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤¬¸«¤é¤ì¤ë·ê¾ì¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯10·î16Æü¡Á10·î20Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á50Âå1,052Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤é¤ó¡×·ê¾ì¤ÊÉÙ»Î»³Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°
Åß¤ÎÉÙ»Î»³¤Ï¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÀã²½¾Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÈþ¤·¤¯ÍºÂç¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢»³Íü¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤â¤½¤Î»Ñ¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
·ê¾ì¤À¤È»×¤¦Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼69³¬Å¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾å273m¤«¤é²£ÉÍ¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢Å·µ¤¤¬ÎÉ¤¤Æü¤Ë¤Ï¡¢À¾Â¦¤«¤éÉÙ»Î»³¤òË¾¤á¤ë¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¶õµ¤¤¬À¡¤àÅß¤ÎÄ«¤äÍ¼Êý¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼·Ê¤«¤éÌë·Ê¤Ø°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¹Á¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ëµ±¤¯¡£³¬ÃÊ¾õ¤ÎÀÊ¤ä¥«¥Õ¥§¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÊÒ¼ê¤ËÀä·Ê¤ò¤æ¤Ã¤¿¤êÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ÎºÇ½ª±Ä¶È¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¡£
²èÁüÄó¶¡:²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼69³¬Å¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×
Âè2°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡Ö¹âÈø»³¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÅÔ¿´¤«¤éÌó1»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¹âÈø»³¤Ï¡¢É¸¹â599m¤Ç½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÅÐ¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£»³Äº¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾Âæ¡ÖÂç¸«À²Âæ¡×¤«¤é¤ÏÃ°Âô¤Î»³¡¹¤È¤È¤â¤ËÉÙ»Î»³¤òË¾¤á¤ë¡£ÆÃ¤ËÅß»ê¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Í¼Æü¤¬ÉÙ»Î»³Äº¤Ë½Å¤Ê¤ë"¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î"¤¬¸«¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼ÍøÍÑ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤â²÷Å¬¡£»²Æ»¤Ç¤ÏÌ¾Êª¡ÖÅ·¶é¾Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹âÈø»³¡×¼Ì¿¿AC
3°Ì¤ÎÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡ÖÇò»å¤ÎÂì¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÀã²ò¤±¿å¤¬ÍÏ´äÊÉ¤«¤é¸¨»å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ëÌ¾ßÆ¡£Éý150m¤ÎÀäÊÉ¤«¤éÎ®¤ì¤ë¿ôÉ´¤ÎÂì¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ÈÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â12·î¤ÏÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÀã²½¾Ñ¤ÎÉÙ»Î»³¤¬¿ÀÈëÅª¤ÊÅß·Ê¿§¤ò±é½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÙ»Î»³¡¦Çò»å¥ÎÂì¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡ÖÇò»å¤ÎÂì¡×²èÁüÄó¶¡:ÉÙ»ÎµÜ»Ô
4°Ì¤ÏÀÅ²¬¸©¤Î¡ÖÄ«Ì¸¹â¸¶¡×¡£É¸¹â700¡Á1,000m¤ÎÄ«Ì¸¹â¸¶¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ë¹¤¬¤ëÂçÁð¸¶¡£Åß¤ÏÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÀã²½¾Ñ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÉÙ»Î»³¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Äµ¨Àá¡£ÍïÇÀÃÏÂÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÒ¾ìÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÆ»¤Î±Ø¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î»¶ºö¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖÄ«Ì¸¹â¸¶¡×²èÁüÄó¶¡:ÉÙ»ÎµÜ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
5°Ì¤Ë¤Ï¡¢³ùÁÒ»Ô¤Î³¤´ß±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö°ðÂ¼¥¬ºê¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÉÙ»Î»³¤È¹¾¤ÎÅç¤òÁêÌÏÏÑ±Û¤·¤ËË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢À²Å·»þ¤Ë¤Ï°ËÆ¦ÂçÅç¤ä°ËÆ¦¤Î»³¡¹¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Í¼¹ï¤Î¡Ö°ðÂ¼¥öºê¸ø±à¡×¤«¤é¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤«¤éÍ¼¾Æ¤±¤Î¤¢¤«¤Í¿§¡¢¤½¤·¤Æ·²ÀÄ¿§¤Ø¤È¹ï¡¹¤ÈÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÇØ·Ê¤ËÉÙ»Î»³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ö¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤ÎÄ¯¤á¤À¡£
¡Ö³ùÁÒ³¤ÉÍ¸ø±à°ðÂ¼¥¬ºêÃÏ¶è¡×²èÁüÄó¶¡:(¸øºâ)³ùÁÒ»Ô¸ø±à¶¨²ñ
6°Ì¤ÎÅìµþÅÔ¡Ö±À¼è»³¡×¤Ï¡¢É¸¹â2,017m¤¢¤êÆüËÜÉ´Ì¾»³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»³Äº¤«¤é¤ÏÉÙ»Î»³¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡¢´ØÅìÊ¿Ìî¤Þ¤Ç°ìË¾¤Ç¤¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀÐÈøº¬ÅÐ»³Æ»¤Ë¤¢¤ë"¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Ä¥ê¡¼"¤ä¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¿®¶Ä¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¼·¥ÄÀÐ¿À¼Ò¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤âÅÀºß¡£»³Äº¤Ø¤ÎÅÐ»³¤Ï¡¢¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤â±ýÉü10»þ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¥í¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±À¼è»³¡×²èÁüÄó¶¡:°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±üÂ¿Ëà´Ñ¸÷¶¨²ñ
7°Ì¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¡Ö»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤È½Ù²ÏÏÑ¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¶õÃæ»¶Êâ¤¬¤Ç¤¤ëÁ´Ä¹400m¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑ¤Ä¤ê¶¶¡£Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤ÎÀè¤Ë¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëö¹¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤·Á¤ò¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤È½Ù²ÏÏÑ¤¬Ë¾¤á¤ë¡£2025Ç¯Åß¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¡×³«ºÅÃæ¤Ç¡¢Í¼·Ê¤ÈÉÙ»Î»³¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÄ¯¤á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
²èÁüÄó¶¡:»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯
8°Ì¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦Ä«Ì¸¹â¸¶¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅÄ´Ó¸Ð(¤¿¤Ì¤¤³)¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¸ÐÈÊ¤ÎÍ·ÊâÆ»¤ÏÌó1»þ´Ö¤Ç°ì¼þ¤Ç¤¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤È¤È¤â¤ËÉÙ»Î»³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Åß¤Ë¤ÏÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÈÀÅ¤«¤Ê¸ÐÌÌ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀ²Å·¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Àã²½¾Ñ¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤¬¸ÐÌÌ¤Ë±Ç¤ë¡ÖµÕ¤µÉÙ»Î¡×¤¬Èþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ë¡£
¡ÖÅÄ´Ó¸Ð¡×²èÁüÄó¶¡:ÉÙ»ÎµÜ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
9°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¡Ö¶â»þ»³¡×¡£È¢º¬³°ÎØ»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¶â»þ»³¤Ï¡¢É¸¹â1,212m¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£»³Äº¤«¤é¤ÏÉÙ»Î»³¡¢°²¥Î¸Ð¡¢ÂçÍ°Ã«¤Ê¤É360ÅÙ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬¹¤¬¤ë¡£½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÅÐ»³Æ»¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢Åß¤Ï¶õµ¤¤¬¥¯¥ê¥¢¤ÇÉÙ»Î»³¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¡£ÆÃ¤ËÀ²Å·¤ÎÆü¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤¬´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²¼»³¸å¤ÏÈ¢º¬²¹Àô¤ÇÌþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö¶â»þ»³¡×²èÁüÄó¶¡:È¢º¬¥Õ¥©¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼
10°Ì¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Î¡ÖÎø¿ÍÌ¨¡×¤Ï¡¢½Ù²ÏÏÑ±Û¤·¤ËÉÙ»Î»³¤òË¾¤ß¡¢Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤Ï180ÅÙ°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¿§¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£À²Å·»þ¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¡¢¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÈ´·²¡£°¦¤Î¾â¡Ö¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¥Ù¥ë¡×¤ò3²óÌÄ¤é¤¹¤ÈÎø¤¬¼Â¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â¡£¤Þ¤¿À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ·ÊâÆ»¤ÏÊâ¤¤ä¤¹¤¯¡¢»¶ºö¤â²÷Å¬¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡ÖÎø¿ÍÌ¨¡×²èÁüÄó¶¡:Îø¿ÍÌ¨¥¹¥Æ¥é¥Ï¥¦¥¹
