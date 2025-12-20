2児の母・安田美沙子「変わったキノコを入れた」鍋料理披露 ご近所会食卓に反響「豪華」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/12/20】タレントの安田美沙子が12月18日、自身のInstagramを更新。ホームパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳2児の母タレント「変わったキノコを入れた」鍋料理
安田は「いつかの、ご近所会」とつづり、複数の動画や写真を投稿。「ピェンロー鍋には、変わったキノコを入れた」と、鍋の他にも大きなおにぎりなどの料理がテーブルに並ぶ様子を披露している。けん玉を成功させる安田や、乾杯をする様子などからも楽しい時間だったのがうかがえる。
この投稿に「美味しそう」「豪華な食卓」「楽しそうなパーティー」などとコメントが集まっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
