「なにわ男子の逆転男子」初の番組イベント開催決定 Kアリーナ横浜で生対決＆スペシャルライブも
【モデルプレス＝2025/12/20】なにわ男子の冠バラエティ番組「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系／毎週土曜午後3時30分〜※一部地域をのぞく）の番組放送開始3周年と、なにわ男子のCDデビュー5周年を記念した初の番組イベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜」が、2026年4月7日・8日にKアリーナ横浜にて開催されることが決定した。
本番組は、なにわ男子が知力、体力、そして個々の能力を結集させ「逆転」をテーマに様々な企画に全力でチャレンジするバラエティ。今回のイベントでは、毎回スタジオで白熱しているダンス企画やファッション対決といった番組恒例の対決企画を、Kアリーナ横浜の巨大なステージで生対決として再現する。
さらに、今回のイベントでは、来場する観客を全員、巻き込んだ企画も展開予定。そして、番組恒例企画だけではなく、なにわ男子のスペシャルライブも実施する。Kアリーナ横浜のステージは初めてとなるなにわ男子の7人が、CDデビュー5周年イヤーのキックオフとして、熱いスペシャルパフォーマンスを届ける。
CDデビュー5周年イヤーに突入した彼らが、Kアリーナ横浜でゲームにダンスに奮闘する本イベントのチケット情報、企画詳細などの最新情報は、決定次第、番組公式ホームページおよび公式SNSにて順次発表される。（modelpress編集部）
「なにわ男子の逆転男子」初のイベント開催が決定しました！！！！！！！やったー！嬉しい！逆転男子が始まって3年、なにわ男子がCDデビュー5周年イヤーのこのタイミングで我々の大事な冠番組のイベントを行えることを光栄に思います。なんといっても応援してくださっているファンの皆様、視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます！スタジオを飛び出して皆様を直接巻き込む企画をあれこれ考えています！そしてイベントの中で、なにわ男子としては初のKアリーナ横浜でのスペシャルライブもやります！ぜひ会場に遊びにきてください！4月、みんなと会えるのを楽しみにしてます！
公演日：2026年4月7日（火）・8日（水）
会場：Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14）
開場／開演：開場17：00／開演18：30（予定)
