「今日好き」表すみれ、ショーパンから美脚披露「絵になる」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが12月18日、自身のInstagramを更新。イルミネーションをバックに冬のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加の美女「スタイル良すぎ」ショーパンから圧巻美脚
すみれは「冬は街がきらきらでうれしい」とつづり、イルミネーション前で撮影された写真を投稿。青色のストライプシャツとグレーのカーディガンを合わせ、ミニ丈のボトムスからスラリと伸びる脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「イルミネーションもすみれちゃんも最高」「冬のコーディネートも似合う」「キラキラ輝いてる」「絵になる」「スタイル良すぎ」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。すみれは、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
