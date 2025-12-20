せいせい、超ミニ丈タイトワンピから胸元ちらり「美脚全開」「骨格が理想」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】モデルの“せいせい”こと田向星華が12月18日、自身のInstagramを更新。タイトなニットワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳ギャルモデル「スタイル良すぎ」ミニ丈から美脚＆大胆胸元
せいせいは「チェックまみれ」とつづり、大胆に開いた胸元が印象的なミニ丈のワンピース姿を投稿。スラリと伸びた美しい脚や美しいスタイルを披露している。
この投稿に「セクシー」「カジュアルも似合う」「美脚全開」「骨格が理想」「スタイル良すぎ」「可愛い」「美意識高まる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
