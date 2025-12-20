クリスマスのオーナメントにも◎「 型抜きクッキー」を大量生産しちゃおう

クリスマスに向けてクッキー作り

街中でイルミネーションやクリスマスグッズが並んでいるのを見ると、クリスマスに向けて、何か準備をしたくなりませんか？ お家で作れる、オーナメントにもなる型抜きクッキーを作ってみてはいかがでしょうか。好きな形で型抜きできるクッキーは子どもと一緒に作ることで楽しいイベントになること間違いなし。スパイスが効いた本格的なもの、子どもでも型抜きしやすい配合のものなどご紹介します。

お好きな型抜きクッキーを選んでみて

クリスマスにもぴったりなスパイス香るジンジャークッキーには、シナモン、クローブ、ジンジャーパウダー入り。生地を寝かす時間なしで作れるものは時短で作りたいときに。子どもでも生地がくっつかずに型抜きしやすいものや、バターの代わりにサラダ油だけで作れるクッキーレシピも。

スパイス香るジンジャークッキー

寝かせずOK

子どもでも型抜きしやすい

サラダ油で型抜きクッキー





生地を混ぜるのも、型抜きも子どもと一緒にやったら楽しんでくれそうですね。お好きな型を用意して、かわいくておいしい型抜きクッキーを作ってみてください。