続々と届く内容証明…会社からは進退を迫られた！ さぁどうする？【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.81】
前の話を読む。カナエが横田のプライベートをバラした理由は婚約者に手を出されたからだった。「自分より先に結婚するからだ」という横田にカナエは慰謝料を請求すると告げ…。
■実家にまで内容証明が届き…
■出社命令！その理由は？
■逃げられないことを悟り涙
■残された身の振り方はただひとつ
横田のもとに続々と内容証明が届きました。カナエからだけでなく、他の人からも…。
さらには横田の実家にまで内容証明が届いたので、実家とも険悪な雰囲気になってしまいました。
しかしこれまで甘やかされてきた横田には「自分の非を認めて謝る」ことは難しいのでしょう…。
追い詰められる横田に会社から出社命令が出ます。
横田は喜んで出社しますが、秘書課の上司から言われたセリフは
「横田さん宛ての内容証明が届いています」
でした。
「浮気はひとりじゃできないのに…」
と泣く横田に秘書課の社員は
「男性側は社会的な制裁を受け、会社を辞めました。あなたは？」
と迫ります。
横田の決断は？
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)